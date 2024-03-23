突破自己職涯限制！勞動部青年職涯中心啟動職涯全方位解決難題
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心於今(23)日上午，在該中心會議室，舉行職涯全方位啟動儀式，期能突破自己職涯限制，即刻解決青年職涯難題。
記者黃守作／高雄報導
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心職涯全方位啟動儀式，是由勞動部部長許銘春主持，勞動力發展署副署長鍾錦季、高屏澎東分署分署長郭耿華、副分署長柯秀燕，以及高屏澎東分署轄區企業經營者及高階經理人、青年朋友與會。
勞動部部長許銘春表示，針對青年的照顧與協助一直都是勞動部政策的重點，她說，青年朋友剛從學校離開，對未來可能會迷惘，全球青年失業率也比其他年齡層偏高，因此，勞動部在全國成立了5個青年職涯發展中心，就近服務在地青年，只要青年朋友想要找工作，或是要強化面試技巧，甚至對自己未來迷惘不知道做甚麼，青年職涯發展中心都會全力提供專人全方位相應的職涯資源。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，高屏澎東分署青年職涯發展中心從102年成立迄今已服務逾40萬位青年學子，為因應產業及勞動環境的發展，也開設數位經濟、人工智慧等趨勢產業講座及參訪體驗，並邀請在地各行各業傑出的企業代表、心理師，組成智庫協助青年，解答青年職涯大小難題。
勞動部部長許銘春並在會中，與企業夥伴、職涯教練與心理師，和與會的青年朋友面對面對話，立即回應青年職涯難題。