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凱特王妃罹癌！陰謀論大翻車　多位曾拿凱特玩梗名人紛紛改口道歉

▲英國凱特王妃（Kate Middleton）22日透過錄影方式現身，宣布自己罹患癌症，正在接受預防性化療，會堅強挺過這一關，還不忘向全球同樣受癌症所苦的病患喊話，要一起加油。（圖／截取自影片）
▲英國凱特王妃（Kate Middleton）22日透過錄影方式現身，宣布自己罹患癌症，正在接受預防性化療，會堅強挺過這一關，還不忘向全球同樣受癌症所苦的病患喊話，要一起加油。（圖／截取自影片）

記者倪浩軒/綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）22日透過錄影方式現身，宣布自己罹患癌症，正在接受預防性化療，會堅強挺過這一關，還不忘向全球同樣受癌症所苦的病患喊話，要一起加油。凱特現身讓近來滿天飛的謠言和陰謀論暫告一段落，許多先前曾拿凱特失蹤玩梗的名人大翻車，好萊塢女星布蕾克萊佛莉（Blake Lively）、凱特的叔叔、英國活動人士瓊斯（Owen Jones）先後發聲道歉，國外網友更點名美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、脫口秀主持人奧利佛（John Oliver）和科恩（Andy Cohen）等人也該出來道歉。

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綜合外媒報導，布蕾克萊佛莉之前在個人IG替業配產品宣傳時，故意放上有明顯P圖痕跡的照片，並寫下「你們現在知道為什麼我失蹤了」，拿凱特王妃大開玩笑。如今布蕾克萊佛莉已經將該文刪除，並發表限時動態致歉，稱自己「為那篇愚蠢的貼文而感到無地自容，對不起」，並坦承自己只是想跟風。

▲布蕾克萊芙莉很懂得生活。（圖／Blake Lively Twitter）
▲布蕾克萊芙莉發表限時動態致歉。（圖／Blake Lively Twitter）
凱特的叔叔蓋瑞（Gary Goldsmith）之前接受媒體訪問時，談論到凱特神隱的情況表示，不相信威廉和凱特目前「處於最幸福的狀態」，暗示夫妻倆感情有問題。蓋瑞今天也出來致歉，稱那場訪談發生在一個禮拜前，當時他完全不知道凱特罹癌。蓋瑞說對自己的行為深感後悔，希望在這個困難時刻，能與家人同在，給予凱特更多的愛與支持。

英國活動人士瓊斯（Owen Jones）也公開道歉，他曾經對於凱特的神隱提出多種揣測，瓊斯表示「沒有考慮嚴重的健康狀況的這種可能性，老實說我感到非常羞愧」，並祝願凱特早日康復。

美國演員金（Meghan King）也發聲道歉，並對自己「參與了有關婚外情的猜測感到非常難過」，金曾聲稱自己找了靈媒來調查凱特的下落。

除了上述名人之外，金卡戴珊也曾在IG發文說「我準備要上路去找凱特」，許多網友湧入IG怒轟她應該要道歉，不過金卡戴珊並未回應。

而曾在節目中提到「威廉小三」的脫口秀主持人寇柏特（Stephen Colbert），以及曾在節目中宣稱凱特已死的可能性並非為零的脫口秀主持人奧利佛（John Oliver），還有堅稱遭民眾目擊與威廉外出購物的女子並非凱特的脫口秀主持人科恩（Andy Cohen），三人目前的社群網路也都遭到憤怒網友湧入，要求他們道歉。

許多英國民眾到肯辛頓宮外替凱特祈福，白金漢宮表示，國王查爾斯為凱特感到自豪，因為她勇於公開討論自己的治療情況，他和王后卡蜜拉將在這個困難時期，繼續向全家人提供愛和支持。


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