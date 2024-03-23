NBA／勇士111:123不敵溜馬！Curry砍下25分　CP3被托尼兄弟趕出場

T1／海神新洋將史考特切入快、破壞力強　胡瓏貿、林秉聖給出評價

▲T1高雄全家海神今（23）日在客場以94:100輸給臺北台新戰神，這一場比賽新洋將史考特（Shannon Scott）得到25分，但也發生7次失誤。（圖／T1提供）
▲T1高雄全家海神今（23）日在客場以94:100輸給臺北台新戰神，這一場比賽新洋將史考特（Shannon Scott）得到25分，但也發生7次失誤。（圖／T1提供）

記者黃建霖/臺北報導

T1高雄全家海神今（23）日在客場以94:100輸給臺北台新戰神，這一場比賽新洋將史考特（Shannon Scott）得到25分，但也發生7次失誤。雖然同樣打控球後衛，但胡瓏貿認為史考特和布銳克曼球風完全不同，更具侵略性。而此役主防史考特的台新戰神後衛林秉聖則認為，對方切入能力出色，對位要跟好，不然就很難限制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
T1聯盟元年冠軍球隊海神在二月底一度登上聯盟龍頭，但之後球隊卻在對戰戰神的比賽中傷了布銳克曼，檢查後確認是左腳瓊斯骨折傷勢，他在完成手術後，預計將休息8至12周，例行賽恐無法再登場。

布銳克曼對於海神的重要性毋需多言，他的擋拆後分球，基本上是球隊主要的得分創造來源。另外球隊本土後衛邱子軒也長期待傷兵名單中，海神球團因此決定簽下另一名外籍後衛史考特來彌補戰力。

新洋將史考特今天攻下25分11籃板8助攻4抄截，砍下接近大三元數據，但是也發生了多達7次失誤，特別是終場前的2次失誤，直接斷送球隊的勝利可能。不過球隊主帥喬伊斯仍給予他肯定，認為前者有達到自己的要求。

「史考特很適合我們的球風，他傳球第一，但我也告訴他有時候需要他強勢進攻。」喬伊斯認為史考特融入球隊的速度很快，也有請布銳克曼和他開會，教他怎麼去串聯隊友。而史考特則是認為自己今天在場上的感覺還OK，唯一比較可惜的是比賽尾聲的幾次關鍵失誤，但自己也沒有想太多，就是開始準備下一場比賽。

海神本土前鋒胡瓏貿則是認為，史考特和布銳克曼的球風差很多，「Jason的打法比較偏組織型，會利用很多檔拆來為球隊創造空檔；Shanon他可以做到這些事情，但同時他也可以自己進攻，有時候他會自己投掉。我認為這就是場上的選擇，沒有對錯之分。他是很棒的後衛，很適合融入我們的球隊。」

而身為對手，台新戰神後衛林秉聖則認為，觀察史考特澳洲聯賽的影片，發現對方切入能力很好，「不能失位，不然一下子就被過，他是切入破壞型後衛。」

史考特為名門之後，父親是名人堂球星、1976年NBA總冠軍班底塞爾蒂克後衛史考特（Charlie Scott）。187公分的史考特職司後衛，過去曾效力NBA發展聯盟，並有希臘、委內瑞拉、立陶宛、德國等聯賽經驗，22-23賽季場均10分、5.4次助攻、4.4籃板、1.6次抄截。喬伊斯指出，史考特不僅是優質控球，防守端也備受肯定，過去所屬的球隊無論是NBA發展聯盟、澳洲職籃NBL亦或是立陶宛聯賽皆給予正面評價。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

T1／海神網羅NBA名人堂球星之子　187公分高後衛史考特加盟

T1／林秉聖、庫薩斯衝突！戰神100:94擊敗海神　喬伊斯嗆聲記住了

T1／「表弟」卡森斯返台、合約為期1.5個月　雲豹簽他為冠軍而來

T1／職籃在大巨蛋辦比賽　辜仲諒猜測是為噱頭：「有蛋就盡量用」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞