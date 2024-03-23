T1／海神新洋將史考特切入快、破壞力強　胡瓏貿、林秉聖給出評價

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布銳克曼對於海神的重要性毋需多言，他的擋拆後分球，基本上是球隊主要的得分創造來源。另外球隊本土後衛邱子軒也長期待傷兵名單中，海神球團因此決定簽下另一名外籍後衛史考特來彌補戰力。
新洋將史考特今天攻下25分11籃板8助攻4抄截，砍下接近大三元數據，但是也發生了多達7次失誤，特別是終場前的2次失誤，直接斷送球隊的勝利可能。不過球隊主帥喬伊斯仍給予他肯定，認為前者有達到自己的要求。
「史考特很適合我們的球風，他傳球第一，但我也告訴他有時候需要他強勢進攻。」喬伊斯認為史考特融入球隊的速度很快，也有請布銳克曼和他開會，教他怎麼去串聯隊友。而史考特則是認為自己今天在場上的感覺還OK，唯一比較可惜的是比賽尾聲的幾次關鍵失誤，但自己也沒有想太多，就是開始準備下一場比賽。
海神本土前鋒胡瓏貿則是認為，史考特和布銳克曼的球風差很多，「Jason的打法比較偏組織型，會利用很多檔拆來為球隊創造空檔；Shanon他可以做到這些事情，但同時他也可以自己進攻，有時候他會自己投掉。我認為這就是場上的選擇，沒有對錯之分。他是很棒的後衛，很適合融入我們的球隊。」
而身為對手，台新戰神後衛林秉聖則認為，觀察史考特澳洲聯賽的影片，發現對方切入能力很好，「不能失位，不然一下子就被過，他是切入破壞型後衛。」
史考特為名門之後，父親是名人堂球星、1976年NBA總冠軍班底塞爾蒂克後衛史考特（Charlie Scott）。187公分的史考特職司後衛，過去曾效力NBA發展聯盟，並有希臘、委內瑞拉、立陶宛、德國等聯賽經驗，22-23賽季場均10分、5.4次助攻、4.4籃板、1.6次抄截。喬伊斯指出，史考特不僅是優質控球，防守端也備受肯定，過去所屬的球隊無論是NBA發展聯盟、澳洲職籃NBL亦或是立陶宛聯賽皆給予正面評價。
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