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吳慷仁《長久》激瘦剩53公斤！金馬影帝落魄現身香港街頭淪毒蟲

▲金馬影帝吳慷仁在《但願人長久》片中，激瘦到剩下53公斤，頂著「老妝」落魄現身香港街頭，投入毒蟲父親角色。（圖／甲上）
▲金馬影帝吳慷仁在《但願人長久》片中，激瘦到剩下53公斤，頂著「老妝」落魄現身香港街頭，投入毒蟲父親角色。（圖／甲上）

記者黃雅琪／綜合報導

《但願人長久》由金獎導演關錦鵬、李駿碩聯手監製，為香港導演祝紫嫣自編自導自演的首部長片，邀來金馬影帝吳慷仁參演，他從40歲演到60歲，隨著年齡增長、身形愈來愈枯瘦，當時吳慷仁為戲瘦到僅剩53公斤，導演祝紫嫣直呼：「他真的好老、好憔悴啊！」透露吳慷仁沒戲時也常頂著「老妝」在香港街頭遊走，徹底投入「吸毒父親」角色。

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▲吳慷仁（左）在《但願人長久》片中從40歲演到60歲，右為飾演小女兒的袁澧林。（圖／甲上）
▲吳慷仁（左）在《但願人長久》片中從40歲演到60歲，右為飾演小女兒的袁澧林。（圖／甲上）
當初收到《但願人長久》邀約時，吳慷仁正逢父喪期間，劇本中的父女情讓他特別有感觸，因此不假思索接下這部電影，拍攝的同時也進行自我療傷，與自己過去的童年和解。才剛憑藉《富都青年》拿下金馬影帝，吳慷仁再以本片獲得香港電影金像獎「最佳男配角」提名、勢如破竹。

▲吳慷仁（右起）在《但願人長久》片中，和周琳、許可兒共吃速食享天倫之樂。（圖／甲上）
▲吳慷仁（右起）在《但願人長久》片中，和周琳、許可兒共吃速食享天倫之樂。（圖／甲上）
吳慷仁飾演從湖南到香港討生活的新移民，同時也是頻繁進出監獄的癮君子父親，形塑角色除了肉體改造及苦學不熟悉的語言，還要讓自己徹底沾染上當地的氣味，吳慷仁經常頂著「老妝」去搭地鐵到處閒晃，或是坐在公園看人下棋，也去了許多遊民落腳處，並實際造訪戒毒中心，將他這次父親角色在心中一點一滴成形。

《但願人長久》將於3月26日在台北京站威秀影城舉辦「電影講堂特別場」，香港導演祝紫嫣特地來台宣傳會影迷，將和吳慷仁一起出席「映後座談」30分鐘；電影《但願人長久》將在4月12日全台感動上映。

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