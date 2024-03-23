賴清德「健康台灣」啟動　恩師揭三意義：打造增加健康餘命的台灣

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本場論壇的共同主辦高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，健康台灣包含各年齡層不同性別、多元族群的健康促進議題，也包含不同疾病治療及預防，伴隨著高齡化社會的到來，以及資通科技產業的發達，如何跨域結合確保國人健康，是身為健康產業鏈一員需要嚴正看待的議題。
針對「三高防治」議題，成大醫學院教授李貽恒提出三高防治的期許，是五年內達到888的政策目標—80%病患加入照護網、加入照護網的病患80%的比例接受生活習慣諮商，以及80%達到三高控制率。他也建議，針對三高風險防治，國家應鼓勵滿30歲國民及早篩檢三高風險，並落實分級醫療，以避免後續中老年的器官傷害。
陳志鴻提到，「健康台灣推動聯盟」是由理念相近的醫界領袖結合而成，為一個跨領域、跨世代、跨地域的民間平台，從去年開始，便針對相關子題提出討論架構，希望透過此平台，來整合全國醫療服務專業人士的建言，從實務經驗的角度，協助台灣第一位醫師總統賴清德落實其「健康台灣」的國政願景。他說，健康台灣不只是醫療，更包含預防醫學、身心靈健康，這五場論壇將以「健康台灣」的政見為基礎，接受大家意見滾動式修正，希望各給予更多的支持。
與會的成大醫學院教授李貽恒則認為，賴清德是腎臟科醫師背景出身，接受過完整的一般內科及腎臟專科醫師訓練，曾在第一線親自照顧病人，因此能深切了解，完整的健康照護體系對國家與人民的重要性。
李貽恒說，賴清德所提出的國家希望工程是台灣未來整體的建設走向，「健康台灣」的政策精神，要透過公部門、醫界與產業界一起攜手，共同為國人打造更健康、長壽的環境，希望此次提出的建言能作為新政府的施政參考，「為台灣整體建構一個健康的環境，對於提高人民的福祉，我想是會有相當的助益」。