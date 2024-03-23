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電競選手稱「台灣、香港」為國家！慘遭APEX戰隊踢出　夢想破滅了

▲知名 FPS 遊戲《APEX英雄》將在5月份舉辦2024年的總決賽，邀請來自各國好手齊聚洛杉磯，爭奪高達100萬美元的獎金。（圖／NOWnews資料照）
▲知名 FPS 遊戲《APEX英雄》將在5月份舉辦2024年的總決賽，邀請來自各國好手齊聚洛杉磯，爭奪高達100萬美元的獎金。（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

知名 FPS 遊戲《APEX英雄》將在5月份舉辦2024年的總決賽，邀請來自各國好手齊聚洛杉磯，爭奪高達100萬美元的獎金。而中國隊伍Never To Change（NTC）也自日前獲得官方邀請，隊內香港成員AJ興奮發文表示將圓夢，但卻「誤稱」香港、台灣與中國為三個國家，後續遭戰隊踢出，輿論在玩家圈持續延燒。

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中國隊伍Never To Change（NTC）由台灣選手QQ、香港選手AJ以及中國選手Joker_o三人組成小隊，日前隊伍獲得APEX英雄官方邀請，參加「ALGS：2024 Split 1 Playoffs」，與世界各大賽區的頂尖好手爭取冠軍頭銜以及高達100萬美元的總獎金。

▲香港成員AJ興奮發文表示將圓夢，但卻「誤稱」香港、台灣與中國為三個國家，後續遭戰隊踢出。（圖／取自社群平台x）
▲香港成員AJ興奮發文表示將圓夢，但卻「誤稱」香港、台灣與中國為三個國家，後續遭戰隊踢出。（圖／取自社群平台x）
消息一出後，香港選手AJ也興奮在社群平台X上發文表示：「努力了5年的畢生夢想，突然就達到了」，同時把NTC比喻為「最特別的三國精兵」（香港、台灣、中國），沒想到就是這一段文字，觸動了中國網友的敏感神經，立刻將相關言論截圖，向NTC官方抗議。

▲NTC在3月19日已將AJ踢出NTC戰隊。（圖／取自微博）
▲NTC在3月19日已將AJ踢出NTC戰隊。（圖／取自微博）
中國玩家圈也立刻被這番言論惹怒，紛紛要求NTC給個說法，隨後領隊咖啡也透過微博發表聲明，聲稱隊伍始終堅持一個中國原則，同時將表示3月19日已將AJ踢出NTC戰隊。事後AJ也懊悔表示：「本人沒想過此番言論會造成如此巨大騷動」，同時也感謝隊伍在短時間內把自己培養起來。
 

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AI倪珍報新聞