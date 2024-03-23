金門釣客迷航滯中！中方送回1人 軍方：續協調滯留士官盡速返回
金門當地胡姓、吳姓釣客17日上午搭乘波特船出海釣魚，卻在北碇島海域因大霧漂流到福建圍頭外，遭到中國大陸海警救起，中國海警今（23）日完成吳男與船艇移交作業，但具有軍人身分的胡男仍滯留中國。金防部表示，將持續透過相關單位及金門縣政府等積極協調，秉持人道精神，讓人員盡速平安返回金門。
記者呂炯昌／台北報導
金門縣政府指出，上午收到訊息，由金門海巡隊依照兩岸既有搜救平台進行人員移交，金門縣長陳福海也指示由觀光處率大陸事務科到碼頭協助關心。金門縣府表示，將持續與對岸進行溝通，盼能讓胡姓鄉親也能早日回到金門
中國海警完成吳姓釣客與船艇移交給廈門海事局作業後，金門海巡隊派遣的百噸級巡防艇在馬山海域等候，並於中午12時10分完成移交，讓吳男平安上船返鄉，1時許於金門料羅碼頭上岸。
金門防衛指揮部表示，金門守備大隊迫砲副班長胡姓士官，休假期間出海釣魚，因大霧迷航失聯，曾主動聯繫家屬及單位，回報已由陸方海警尋獲，人員平安。
金防部表示，除持續透過相關單位及金門縣政府等積極協調，期秉人道精神，讓人員儘速平安返回金門；也將強化官兵意識及警覺，勿於休假期間參與具風險之各項活動。