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多圖／韓籍啦啦隊再加一！南珉貞加盟富邦　盤點8大球場外國女神

▲南珉貞（左上至右下）、李晧禎、安芝儇、朴旻曙、邊荷律、李丹妃、千紘Chihiro、希美Nozomi加入台灣的啦啦隊陣容。（圖／翻攝自IG、臉書）
▲南珉貞（左上至右下）、李晧禎、安芝儇、朴旻曙、邊荷律、李丹妃、千紘Chihiro、希美Nozomi加入台灣的啦啦隊陣容。（圖／翻攝自IG、臉書）

記者張一笙／綜合報導

隨著今（23）日富邦育樂旗下專屬啦啦隊Fubon Angels宣布新增一名韓籍啦啦隊「南珉貞」後，除了樂天桃猿目前似乎打算採取「全本土陣容」來因應「大外籍時代」，其他中職啦啦隊外籍成員幾乎大致底定。在李多慧效應影響下，不少外籍啦啦隊女孩紛紛遠渡重洋來台找尋新的工作機會，《NOWnews今日新聞》特別整理中職各隊外籍啦啦隊員，來讓各位讀者認識一下吧！

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▲李多慧離開樂天桃猿，並全面退追樂天女孩IG，讓不少粉絲狠批她忘恩負義，有專業人士分析李多慧此舉原因。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧效應席捲全台，中職球團除樂天桃猿外都積極招募日、韓2地外籍啦啦隊員入團。（圖／翻攝自李多慧IG）
1.富邦悍將Fubon Angels南珉貞

26歲的南珉貞2016年出道後擔任跨足籃球、排球、足球等應援工作的啦啦隊員，由於長相神似南韓知名藝人朴敏英，因此被球迷們公認為「棒球場上的朴敏英」。去年初南珉貞與安芝儇2人配合韓國旅行社帶領韓國球迷來台旅遊引發不少討論，年底也獨自來台旅遊前往新莊棒球場，並與悍將吉祥物Frankie合照，再度引起粉絲熱烈討論，如今加盟Fubon Angels讓不少球迷都十分興奮。

▲ 韓國女神南珉貞來台加入富邦啦啦隊！Fubon Angels戰力大升級。（圖／富邦悍將提供）
▲ 韓國女神南珉貞來台加入富邦啦啦隊！Fubon Angels戰力大升級。（圖／富邦悍將提供）
2.富邦悍將Fubon Angels李晧禎

除了南珉貞的加入，去年底投入職籃臺北富邦勇士應援的李晧禎也將在新球季繼續留在Fubon Angels。李晧禎2023年時曾和樂天巨人一同來台參加樂天桃猿的「辣年糕趴」，172公分的李晧禎外表看似高冷，實則非常親民，時常在IG的社交專區與粉絲們聊天，並分享美食、日常以及各類搞笑照片，絲毫沒有一點架子。

▲Fubon Angels首位外援「釜山女神」李晧禎降臨。官方提供
▲Fubon Angels首位外援「釜山女神」李晧禎降臨。（圖／富邦悍將提供）
3.中信兄弟Passion Sisters邊荷律

邊荷律2018年出道，先後待過培證英雄與起亞虎，曾與李多慧短暫共事過，本月初宣布加盟Passion Sisters，3月12日第一次以Passion Sisters身分接受採訪時，表示自己的優勢是可愛。邊荷律韓文本名邊嘏燏，中信兄弟啦啦隊經紀人乖姐表示：「進入台灣市場，當然要取一個好唸好記又清新的名字啊！」於是以公布以「邊荷律」為名在台灣活動。邊荷律有一支吐舌頭的影片在YouTube上擁有超過2億人觀看，可見其高人氣。

▲有粉絲向邊荷律詢問她新球季背號，她親自透露將會延續過去在KBO時期的34號。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲中信兄弟啦啦隊今年大動作延攬韓職高人氣啦啦隊員邊荷律加入。（圖／翻攝自邊荷律IG）
4.中信兄弟Passion Sisters李丹妃

李丹妃2014年就出道，資歷十分顯赫，去年擔任韓職樂天巨人LOTTE GIRLS隊長，帶領李晧禎等人前往樂天桃猿參與「辣年糕趴」。李丹妃一頭標誌性的金髮是她的特色，本月初她與邊荷律2人共同宣布加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，並與邊荷律共同開設YouTube頻道，希望能連結台、韓2地文化。

▲中信兄弟啦啦隊今年大動作延攬韓職樂天巨人前任隊長李丹妃加盟。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟啦啦隊今年大動作延攬韓職樂天巨人前任隊長李丹妃加盟。（圖／中信兄弟提供）
5.台鋼雄鷹Wing Stars安芝儇

安芝儇出道至今邁入第10年，看似資歷顯赫的她其實17歲就出道，目前只有26歲。安芝儇先後加入培證英雄及樂天巨人，在台鋼雄鷹的邀請下來台加盟台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars擔任應援總，同時也是Wing Stars首位正式啦啦隊員，過去曾與MLB洋基潛力韓籍新秀朴孝準傳緋聞。

▲ 安芝儇韓國女神重磅加盟台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS。（圖／台鋼提供）
▲ 安芝儇重磅加盟台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars，成為首位韓籍隊員。（圖／台鋼提供）
6.台鋼雄鷹Wing Stars朴旻曙

朴旻曙多次與安芝儇來台指導及培訓尚在積極參與選秀的女孩們，在徵選結束後由台鋼雄鷹宣布成為Wing Stars第2位韓籍隊員，擔任表演總監，舞蹈精湛的朴旻曙在成軍記者會上曾放下豪言：「我會證明我就是韓國啦啦隊的天花板。」朴旻曙綽號「Mingo」，烏黑亮麗的長髮與甜美的笑容讓她擁有不少粉絲，舞台下的朴旻曙時常在IG上大膽展示自己的好身材，近期一支身穿黑襯衫的舞蹈影片，吸引近140萬人觀看。

▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars除安芝儇以後，又延攬一韓籍啦啦隊外援朴旻曙加盟。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars在安芝儇以後，又延攬一韓籍啦啦隊外援朴旻曙加盟。（圖／台鋼雄鷹提供）
7.統一7-11獅Uni-Girls千紘Chihiro

千紘Chihiro上賽季曾為西武獅官方啦啦隊bluelegends成員，2023年底與西武獅官方啦啦隊bluelegends合約到期，由Uni-Girls延攬至台灣，2023年8月曾與希美Nozomi一同來台參加統一獅舉辦的台日雙獅好友交流日。千紘表示與日本球場相比，台灣球場的應援與球迷沒有什麼距離，自己未來會在球場上更努力。

▲統一獅啦啦隊Uni-girls延攬2位日籍新成員之一千紘Chihiro。（圖／統一獅提供）
▲統一獅啦啦隊Uni-girls延攬日籍新成員千紘Chihiro。（圖／統一獅提供）
8.統一7-11獅Uni-Girls希美Nozomi

希美Nozomi同樣去年8月來台參加統一獅8月舉辦的台日雙獅好友交流日，意外吸引不少台灣球迷注意，因此結下良緣受統一獅邀請來台成為Uni-Girls一員。希美過去曾先後加入讀賣巨人啦啦隊VENUS及西武獅官方啦啦隊bluelegends，希美接受採訪時曾表示，跟學姊們一起練習時大家都非常親切，同時對未來非常期待：「也希望有更多日本球迷關注我們，來台灣看棒球。」

▲統一獅啦啦隊Uni-girls延攬2位日籍新成員之一希美Nozomi。（圖／統一獅提供）
▲統一獅啦啦隊Uni-girls延攬日籍新成員希美Nozomi。（圖／統一獅提供）
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