全台高溫地獄再2天！明6縣市「氣溫狂飆36度」 下波降溫時機曝光
明天還會再更熱！中央氣象署預報指出，明起到下週一（24日、25日）兩天各地高溫突破攝氏30度，中部地區更有機會來到攝氏36度以上，各地天氣暖熱如夏，明天白天針對6縣市發布高溫燈號，請民眾注意防曬、補水，不過下週二（26日）因為鋒面通過及東北季風增強，北台灣降溫轉局部短暫雨天氣。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳指出，明起到下週一（24日、25日）天氣會更熱，西半部高溫達攝氏31度以上，中部有機會達到攝氏36度高溫。中央氣象署發布高溫燈號，提醒明（24）日中午前後彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市地區為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上，請注意減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多喝水、慎防熱傷害。
好天氣持續到下週一，下週二起鋒面通過加上東北季風增強，北台灣天氣稍轉涼，高溫跟今明兩天相比約下滑攝氏5度，低溫也跌破攝氏20度，中南部高溫維持在攝氏30度以上。
降雨方面，下週二北部及東北部為局部短暫雨天氣，其他地區多雲到晴；下週三雖水氣減少，不過仍受到東北季風影響，剩下東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
張承傳說明，下週四東北季風減弱，各地氣溫回升，下週四、下週五恢復穩定好天氣，僅東半部及北部山區有局部短暫雨，高溫也回升，北部回升至攝氏28度至29度，中南部高溫依舊有攝氏30度以上。下週六水氣稍增多，北台灣及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。