張蘭爆大S「日服30片史蒂諾斯」 揭汪小菲婚禮2500萬紅包去向
「演藝圈怨偶」大S（徐熙媛）、汪小菲，離婚後多次將私事鬧上新聞版面！繼昨（22）日汪小菲衝到大S的信義區豪宅吵鬧、舉報大小S濫用史蒂諾斯（Stilnox）藥物；前婆婆張蘭今日也加入戰局，要網友去查大S日服30片藥物的後果，並強調自己沒拿大S與汪小菲570萬人民幣（約新台幣25196萬元）的結婚禮金。《NOWnews今日新聞》記者求證大S經紀人，截稿前尚未回應。
記者黃雅琪／綜合報導
汪小菲昨日晚間突然情緒失控，獨自衝到大S的信義區豪宅大吵大鬧，在警方協調下才甘願離去，離去後他又跑到警局報案，舉報大小S兩人長期濫用藥物史蒂諾斯（Stilnox），聲稱握有照片證物；大S則透過律師發聲明、駁斥指控：「請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」
汪小菲的媽媽張蘭今日加入戰局，在影片中提到汪小菲舉報事件：「小菲去報警了，他只報了藥名、沒報藥量！你們查一下，小菲昨天說的那個藥，1天服30片，你們查查後果是什麼？」意有所指的話語再次掀起網友熱議。
另外，先前爆出大S與汪小菲570萬元的結婚禮金全被張蘭拿走，張蘭也否認說：「我的朋友差不多570萬現金，一分錢我沒有拿，妳讓她問問她女兒去，好好問問妳女兒。」要大S的媽媽好好問問女兒，禮金到底在誰那裡。
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