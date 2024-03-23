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路權團體包圍立院遊行！怒吼「退回交通惡法」5大訴求

▲路權團體近日舉行多場遊行陳抗活動，表達對政府的不滿。（示意圖／NOWnews資料照）
▲路權團體近日舉行多場遊行陳抗活動，表達對政府的不滿。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

路權團體今天（23日）下午兩點在立法院前集合舉辦遊行陳抗活動，針對日前通過的「道路交通管理處罰條例」修正草案表達不滿，修正草案其中包括1200元以下罰鍰不開放檢舉、不記點等內容，路權團體高喊退回修法草案等5大訴求。

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去年副總統賴清德、交通部長王國材簽下行人宣言，承諾將「行人安全」作為任內最重要的事，然而，行政院會日前卻通過「道路交通管理處罰條例」修正草案。有許多嚴重危害道路安全的違規項目將無法檢舉，包含違停在「人行道、行人穿越線、路口、快車道、公車站、消防栓、學校」等地及 「併排臨停」，甚至連違停「身障專用格」也列入，總共10項，引來路權團體不滿 。

路權團體今日舉行2場抗議遊行，其中，行人零死亡推動聯盟在立法院前以「退回交通惡法—停止殘害交通」為主題，舉行大遊行，並為去年交通事故死亡3023人舉辦路祭，要求立院退回修法草案。

聯盟表示，這些項目若未來修法通過，除變相開放違規、對守法駕駛不公、損害用路人性命，也踐踏身障者最基本的生存權。並指出 ⺠眾檢舉制度是因應台灣在我國警力不足，警察檢舉只佔了總體舉發量的三分之一，檢舉違規是弱勢用路人所能採取自我救濟的最後手段，也是是對抗違規人心理的制衡機制，目的是制衡違規行為。

遊行前，路權團體呼喊5大訴求口號，其中包括改善道路工程、規劃配套措施、建立回訓制度、改革交通執法、退回修法草案等。

路權團體表示，道路應規劃合理的上下客區、臨時停車格、避車彎、卸貨區等，以從根源解決職業駕駛的需求。而在道路環境改善前，應有相關的配套措施，如貨車卸貨應放置三角錐或車擋警示等。

此外，許多國家都有駕照回訓制度，確保駕駛人仍有駕駛能力及宣導法規的更新。台灣的駕照容易取得，一張還能用終身，應建立有關不適任駕駛、高齡駕駛等的回訓制度，建立合理管控駕駛人的措施。

他們還提到，既然政府拒絕警民合作，就要扛起責任，具體評估與規劃執法人力需求及增加基層參與，增設停管處的交通助理員，以改善執法量能不足的問題，拒絕短期專案作秀。

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