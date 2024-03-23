路權團體包圍立院遊行！怒吼「退回交通惡法」5大訴求

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路權團體今日舉行2場抗議遊行，其中，行人零死亡推動聯盟在立法院前以「退回交通惡法—停止殘害交通」為主題，舉行大遊行，並為去年交通事故死亡3023人舉辦路祭，要求立院退回修法草案。
聯盟表示，這些項目若未來修法通過，除變相開放違規、對守法駕駛不公、損害用路人性命，也踐踏身障者最基本的生存權。並指出 ⺠眾檢舉制度是因應台灣在我國警力不足，警察檢舉只佔了總體舉發量的三分之一，檢舉違規是弱勢用路人所能採取自我救濟的最後手段，也是是對抗違規人心理的制衡機制，目的是制衡違規行為。
遊行前，路權團體呼喊5大訴求口號，其中包括改善道路工程、規劃配套措施、建立回訓制度、改革交通執法、退回修法草案等。
路權團體表示，道路應規劃合理的上下客區、臨時停車格、避車彎、卸貨區等，以從根源解決職業駕駛的需求。而在道路環境改善前，應有相關的配套措施，如貨車卸貨應放置三角錐或車擋警示等。
此外，許多國家都有駕照回訓制度，確保駕駛人仍有駕駛能力及宣導法規的更新。台灣的駕照容易取得，一張還能用終身，應建立有關不適任駕駛、高齡駕駛等的回訓制度，建立合理管控駕駛人的措施。
他們還提到，既然政府拒絕警民合作，就要扛起責任，具體評估與規劃執法人力需求及增加基層參與，增設停管處的交通助理員，以改善執法量能不足的問題，拒絕短期專案作秀。