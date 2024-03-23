最辣丈母娘！金鐘視后柯淑勤參加女兒杜蕾婚禮 20年前旗袍還能穿
56歲金鐘視后柯淑勤的30歲女兒杜蕾，今（23）日在陽明山舉行西式婚禮，嫁給交往3年的41歲圈外老公安德魯（Andrew），廣邀160位親友見證幸福，柯淑勤穿20年前買的旗袍參加婚禮，曼妙身材跟美腿與少女時期相去不遠，根本是「最辣丈母娘」。
記者羅凌筠／台北報導
在Andrew、杜蕾下跪拜別柯淑勤的環節，一向堅強的柯淑勤也忍不住哭了，她對女兒說：「我什麼都沒辦法給妳，但我給了妳一顆善良的心。從小妳想去美國，英國，法國我都支持妳去，因為我要讓妳知道這個世界有多麼大。現在妳找到了一棵大樹，可以在樹上休息，築巢。它會保護妳。」
接著柯淑勤對女婿Andrew說：「謝謝你成為杜蕾的大樹，請你好好照顧她這顆善良的心。未來的日子無論酸甜苦辣，生老病死，珍惜彼此，互相扶持，謝謝你。」
杜蕾把婚禮當作一個舞台劇製作來計畫，花了不到1年的時間籌備，她說：「安德魯很喜歡大自然，我也一直嚮往戶外婚禮，在選擇婚禮場地上我們完全達成共識，我們一起去參與西裝的訂製、挑選婚紗、自己做婚戒，從頭到尾都是我們自己一手包辦，自己策劃。」
林莉婚紗為她量身訂作新娘禮服，她難忘道：「家裡放了1件美麗的婚紗，讓結婚這件事情變得更真實，焦慮的心情也隨之而來。很幸運的，安德魯以及所有婚禮團隊人員都非常的支持我們，也很清楚知道所有婚禮流程，讓我很放心。我們的婚禮很簡單，沒有任何表演節目，我們的初衷就是希望大家都可以玩的開心、自由的好好享受。」
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