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PLG／沃許本爆砍37分！領航猿89:85寫下聯盟史上最大「逆轉秀」

▲領航猿洋將沃許本肆虐夢想家禁區，助隊以89：85逆轉收下3連勝、主場5連勝，也寫下聯盟例行賽最大逆轉比分的紀錄。本場比賽沃許本（Jason Washburn）攻下37分、13籃板，為球隊贏球的重要功臣。（圖／領航猿提供）
▲領航猿洋將沃許本肆虐夢想家禁區，助隊以89：85逆轉收下3連勝、主場5連勝，也寫下聯盟例行賽最大逆轉比分的紀錄。本場比賽沃許本（Jason Washburn）攻下37分、13籃板，為球隊贏球的重要功臣。（圖／領航猿提供）

記者黃建霖/綜合報導

桃園璞園領航猿今（23）日回到主場桃園巨蛋與福爾摩沙夢想家交手，本場比賽領航猿一度落後多達27分之多，末節靠著沃許本肆虐對手禁區，助隊以89：85逆轉收下3連勝、主場5連勝，也寫下聯盟例行賽最大逆轉比分的紀錄。本場比賽沃許本（Jason Washburn）攻下37分、13籃板，為球隊贏球的重要功臣。

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上半場對手攻勢猛烈，而領航猿團隊命中率較為低迷，半場結束以33：55落後。沃許本、密克斯（Kennedy Meeks）分別攻下13分，為全隊表現最佳，且密克斯另攻下9籃板。

經過中場調整，雙方易籃再戰，密克斯、沃許本聯手打出6：0的攻勢，盧峻翔拋投得分後，又在外線開火，伯朗（Alec Brown）也挺身而出投進外線，隨後李家慷把握住3分打機會，一度將分差縮小至個位數，第3節結束領航猿以58：69落後。

末節開局雙方你來我往，沃許本挺身而出個人獨拿10分，幫助球隊追到2分落後，隨後周儀翔助攻給伯朗投進3分，領航猿逆轉1分且為本場比賽首度超前，隨後雙方形成拉鋸戰，剩下最後1分鐘，沃許本完成3分打，助隊超前2分，終場把握住領先優勢，以4分差擊退對手收下近期3連勝，同時也是主場5連勝。

總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後直言：「上半場的比賽真的太糟糕了。」他表示，即使對手少了1名主力，防守卻做得非常不好，中場在休息室有提醒球員改變防守策略，「下半場他們的對位有比較好，其實要完成逆轉的比賽就像烹飪一樣，要一個步驟一個步驟做好才行，第3節目標就是分差縮小至12分差內，他們也有做到。」

提到本場比賽自己是為全隊表現最佳的球員，沃許本說：「能有這樣的表現歸功於隊友信任我，即使我上半場手感不佳，他們還是一直幫助我。」他談到，夢想家的碰撞度很高，即使少了吉爾貝克還有布依德的高強度防守，以至於自己命中率下滑。

此外，提及完成最大分差逆轉，沃許本則表示：「不是每次大比分落後，都能完成逆轉，不能每次的比賽都這樣打。」

今日球員數據表現：

#42 沃許本37分 13籃板 1助攻 2抄截1阻攻

#05 密克斯19分11籃板3助攻1抄截

#69 盧峻翔15分3籃板3助攻

#21 伯朗 12分8籃板1助攻1阻攻

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