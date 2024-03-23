PLG／沃許本爆砍37分！領航猿89:85寫下聯盟史上最大「逆轉秀」

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經過中場調整，雙方易籃再戰，密克斯、沃許本聯手打出6：0的攻勢，盧峻翔拋投得分後，又在外線開火，伯朗（Alec Brown）也挺身而出投進外線，隨後李家慷把握住3分打機會，一度將分差縮小至個位數，第3節結束領航猿以58：69落後。
末節開局雙方你來我往，沃許本挺身而出個人獨拿10分，幫助球隊追到2分落後，隨後周儀翔助攻給伯朗投進3分，領航猿逆轉1分且為本場比賽首度超前，隨後雙方形成拉鋸戰，剩下最後1分鐘，沃許本完成3分打，助隊超前2分，終場把握住領先優勢，以4分差擊退對手收下近期3連勝，同時也是主場5連勝。
總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後直言：「上半場的比賽真的太糟糕了。」他表示，即使對手少了1名主力，防守卻做得非常不好，中場在休息室有提醒球員改變防守策略，「下半場他們的對位有比較好，其實要完成逆轉的比賽就像烹飪一樣，要一個步驟一個步驟做好才行，第3節目標就是分差縮小至12分差內，他們也有做到。」
提到本場比賽自己是為全隊表現最佳的球員，沃許本說：「能有這樣的表現歸功於隊友信任我，即使我上半場手感不佳，他們還是一直幫助我。」他談到，夢想家的碰撞度很高，即使少了吉爾貝克還有布依德的高強度防守，以至於自己命中率下滑。
此外，提及完成最大分差逆轉，沃許本則表示：「不是每次大比分落後，都能完成逆轉，不能每次的比賽都這樣打。」
今日球員數據表現：
#42 沃許本37分 13籃板 1助攻 2抄截1阻攻
#05 密克斯19分11籃板3助攻1抄截
#69 盧峻翔15分3籃板3助攻
#21 伯朗 12分8籃板1助攻1阻攻
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