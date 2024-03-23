名家論壇》韋安／3黨負評皆大於正評！為何不是人民期待的樣子？

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3黨立委的表現，皆呈現不滿意高於滿意。這種結果顯示，520之後的民進黨新政府，不會有蜜月期，將面臨艱巨的挑戰。綠營黨團在國會不僅是少數，而且是會為未來執政黨，製造麻煩的少數。
國民黨雖成為國會第一大黨，但只是「數量大於質量」，立委表現滿意度低於民進黨，不滿意度高於民進黨。藍營新科立委的表現參差不齊，國會整體路線不符合多數民意期待。卻自我感覺不錯，因為耳裡傳來同溫層的掌聲。
靠討厭藍綠及改革政治，為訴求的民眾黨，沒有展現出改革和清新的氣息。卻比藍綠更讓人不滿意，成為最被討厭的對象。
民意對3黨無差別地不滿，是因為既看不到興利，也看不到除弊。執政黨團在520新政府上台前，目前主要的表現，是到點評在野藍白兩黨，調侃反監督和批評藍白立委，對其職責之無知，動則扣上「違憲」的帽子。
在野黨獲取多數優勢，並沒有展現出更讓選民有感，對執政黨的監督力道。藍白兩黨的揭弊戰力，比不過一個美麗島電子報董事長吳子嘉。
因為被前衛福部長、防疫指揮中心總指揮陳時中提供告誹謗。在法院偵查庭中，吳子嘉反詰問之下，陳時中坦誠衛福部與BNT疫苗亞太總代理復星，後來沒有完成交易的那份「神秘合約」中，每劑單價為43美元。
比起後來郭台銘所購買BNT每劑30美元，貴了13美。若當初衛福部500萬劑賣成的話，將多支付6500萬美元。無論這筆沒有完成的交易，有無涉及司法問題，但全民都是這起「疫苗疑雲」的當事人，這才是讓人有感，想要得到真相監督和揭弊。
而國民黨在新國會重頭戲，有點不接地氣，打高空，隆重推出的國會改革相關法案，內容包括立法院正副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、總統國情報告常態化、國會調查權、聽證權及藐視國會罪、偽證罪等。雖說目的是更有力監督執政者，但百姓感覺就是「爭權」。要監督就像吳子嘉那樣，不要捨近求遠，玩虛的。
民眾黨在新國會中「關鍵少數」角色，開議第一天，正副院長選完，就自我畫下句點。白營以「比武招親」，提出未來的改革方向，讓藍綠兩黨來競相「比價」。再決定立法院正副院長，會支持誰。
到最後2黨提名的院長參選人，去拜會民眾黨團，比得卻是「心酸」。白色力量為維持自己的純潔性，最後決定誰也不支持，8張選票成了廢票。成了「只有少數，而非關鍵」的政黨。而且留下嚴重政治誠信的瑕疵，以後誰敢和他們合作。
以前是藍綠兩黨相爭，現在加入白色政黨亂鬥。選民看到3黨最引人注目的表現，都是圍繞著彼此政黨利益，權力的消長費盡心思。沒有一項與人民現實利益，迫切相關主張和作為。
藍綠兩黨立委在立院的攻防，大多已經淪為眼裡只有基本盤的政治表演。個人的聲量+下次的選票＞黨的利益＞選民的利益。
民眾黨好像對自己在立法院的政治能量，看來也沒有什麼信心了。無法成為左右立院的關鍵少數，以迫不及待地預告，未來在2026、2028的2場選舉中，他們又會成為「關鍵角色」。不一定能贏縣市長和總統，但可以成事不足敗事有余，並以此來證明自身存在感。
現在是看守政府的過度期，3黨都在調試期。不過可以仔細思考一下，選民到底在意和需要的是什麼。如果那個政黨，或政治領袖，敢於跳出基本盤和同溫層思維，以多數民眾的切身利益為導向，做出實際而有感的政治突破。才能成為滿意大於不滿意，受選民敬重，有格調和有未來的政黨。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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