來高雄櫻花季「不敢賞櫻」！櫻花妹FRUITS ZIPPER：我們有花粉症

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FRUITS ZIPPER表演前抽空去逛龍虎塔，希望可以去掉霉運，「大家一起變幸福」，也造訪三鳳宮拜拜拍照，但礙於時間不夠，大家來不及抽籤許願，希望下次能有機會再回去拜拜，期許5月18日、19日在武道館的演唱會順利，以及即將發行的第一張專輯《NEW KAWAII》能夠大賣。
成員松本可憐將於3月28日滿22歲，她許願FRUITS ZIPPER能被東京以外的人認識，「讓所有人都知道我們，想成為這樣的偶像。」FRUITS ZIPPER的師姐卡莉怪妞也在22日登上「高雄櫻花季」表演，FRUITS ZIPPER透露師姐有督促她們多喝水，成員承認有被高雄炎熱氣候嚇到，「因為現在日本還在穿大衣，一來到這邊溫差真的很大，很熱！」
FRUITS ZIPPER趁著來台喝了知名手搖飲、品嚐小籠包，月足天音表示來之前「發誓要吃100顆小籠包」，最後只吞了20顆，她笑說「差一點點」反被媒體虧「差很多」笑翻全場。
FRUITS ZIPPER也有話對台灣歌迷說，她們表示：「第三次來到台灣，真的很喜歡台灣，也很喜歡台灣的人，而這是第一次來高雄，希望未來有機會能在高雄辦單獨演唱會，也希望更加成長，再來跟大家見面。」
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