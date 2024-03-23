別再說汪小菲「警局穿搭」像睡衣、鹹菜了　一件價格曝光嚇死人

來高雄櫻花季「不敢賞櫻」！櫻花妹FRUITS ZIPPER：我們有花粉症

▲FRUITS ZIPPER受邀出席「高雄櫻花季」，好在現場沒有真的櫻花樹，讓有花粉症的成員安全躲過。（圖／寬寬整合行銷）
▲FRUITS ZIPPER受邀出席「高雄櫻花季」，好在現場沒有真的櫻花樹，讓有花粉症的成員安全躲過。（圖／寬寬整合行銷）

記者陳雅蘭／高雄報導

日本女團FRUITS ZIPPER由月足天音、鎮西壽壽歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中茉奈、松本可憐、早瀬諾艾爾7人組成，她們今（23）日三度來台並出席「高雄櫻花季」，透露部分成員有「花粉症」，所以沒有一起賞過櫻，記者開玩笑提議可以看看現場的櫻花裝置藝術，成員開心笑回：「那個也不錯！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲早瀬諾艾爾、仲川瑠夏、鎮西壽壽歌、櫻井優衣、松本可憐、月足天音、真中茉奈登台前接受訪問，表示非常喜愛高雄的美食。（圖／寬寬整合行銷）
▲早瀬諾艾爾（左起）、鎮西壽壽歌、仲川瑠夏、松本可憐、櫻井優衣、月足天音、真中茉奈登台前接受訪問，表示非常喜愛高雄的美食。（圖／寬寬整合行銷）
FRUITS ZIPPER今晚總共帶來8首歌表演，包含《Pure in The World!》、《保持完美主義☆》、《Going!》、《RADIO GALAXY》、《Happy Chocolate》、《世界由你開始》、《超歡慶的歌曲〜這麼幸福可以嗎？》、《我最可愛的地方》等，邊表演邊穿插講中文「一起嗨」、「我愛高雄」跟全場互動，用心十足。

FRUITS ZIPPER表演前抽空去逛龍虎塔，希望可以去掉霉運，「大家一起變幸福」，也造訪三鳳宮拜拜拍照，但礙於時間不夠，大家來不及抽籤許願，希望下次能有機會再回去拜拜，期許5月18日、19日在武道館的演唱會順利，以及即將發行的第一張專輯《NEW KAWAII》能夠大賣。

成員松本可憐將於3月28日滿22歲，她許願FRUITS ZIPPER能被東京以外的人認識，「讓所有人都知道我們，想成為這樣的偶像。」FRUITS ZIPPER的師姐卡莉怪妞也在22日登上「高雄櫻花季」表演，FRUITS ZIPPER透露師姐有督促她們多喝水，成員承認有被高雄炎熱氣候嚇到，「因為現在日本還在穿大衣，一來到這邊溫差真的很大，很熱！」

FRUITS ZIPPER趁著來台喝了知名手搖飲、品嚐小籠包，月足天音表示來之前「發誓要吃100顆小籠包」，最後只吞了20顆，她笑說「差一點點」反被媒體虧「差很多」笑翻全場。

FRUITS ZIPPER也有話對台灣歌迷說，她們表示：「第三次來到台灣，真的很喜歡台灣，也很喜歡台灣的人，而這是第一次來高雄，希望未來有機會能在高雄辦單獨演唱會，也希望更加成長，再來跟大家見面。」

▲FRUITS ZIPPER三度來台表演，一連飆唱8首歌。（圖／寬寬整合行銷）
▲FRUITS ZIPPER三度來台表演，一連飆唱8首歌。（圖／寬寬整合行銷）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

女團FRUITS ZIPPER台南萬人前叫喊：XX　忘記開麥出糗了

SJ、BoA寶兒要來高雄！FRUITS ZIPPER、卡莉怪妞、華莎出席櫻花季

超萌女團FRUITS ZIPPER狂吃夜市1食物！還外帶回飯店續攤

日本最可愛女團來台跨年　FRUITS ZIPPER：期待台南美食

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞