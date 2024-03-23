UBA四強賽／比外援還強！莊朝勝繳23分代表作 「回應威哥期待」
政治大學副隊長莊朝勝在UBA大專籃球聯賽四強對戰虎尾科技大學，打出生涯代表作，攻下全場最高的23分，三分球6投4中，包括在第四節關鍵三分進球，幫助政大以83：79險勝虎尾成功挺進冠軍賽。莊朝勝賽後謙虛地表示，這一切都是因為隊友和教練陳子威的鼓勵和信任，他很高興能夠用表現回應大家對他的期待。
記者路皓惟/台北報導
面對虎尾科大的頑強抵抗，莊朝勝多次在對方追分時適時出手得分，壓制對手氣焰。尤其是在第四節剩不到4分鐘時，他的一記三分球成功將政大的領先優勢擴大到5分，連虎尾科大教練盧譽誠都不得不苦笑應對，坦言那一球被莊朝勝投進「很衰」。
目前大三的莊朝勝打出UBA代表作，攻下23分寫下個人單場新高，他表示：「今天自己能夠發揮是教練、隊友相信我，威哥（總教練陳子威）這季也鼓勵我要勇於出手，我也用表現回應他對我的期待。」
此戰莊朝勝情緒相當奔放，展現出不同以往的樣貌，他透露自己從高中到大學，一直都是比較內斂的球員，但在高壓力的比賽中投進關鍵球讓他感到非常興奮，尤其在氣氛熱烈的小巨蛋比賽，連政大主帥陳子威也笑說：「他憋很久了！」
政大距離四連霸只剩最後一哩路，莊朝勝認為，全隊為這一刻做了很多準備，現在已經適應了比賽的強度，相信會有更多隊友在冠軍賽中跳出來，期待能夠再拿下一座冠軍。
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