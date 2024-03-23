LOL／PCS季後賽激戰中！CFO率先晉級　「最新戰積、賽程」一次看

LOL／CFO宇宙戰艦好威！PCS季後賽3:0擊潰FAK　Karsa：預料之內

▲LOL《英雄聯盟》PCS春季季後賽來到第二階段，今日例行賽龍頭 CFO 橫掃 FAK 晉級，打野 Karsa 更是拿下兩次MVP。（圖／CFO臉書）
▲LOL《英雄聯盟》PCS春季季後賽來到第二階段，今日例行賽龍頭 CFO 橫掃 FAK 晉級，打野 Karsa 更是拿下兩次MVP。（圖／CFO臉書）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》PCS春季季後賽來到第二階段，今（23）日由例行賽龍頭 CFO 對戰例行賽第三名的 FAK，CFO 在 BO5 的賽事中展現實力壓制，以比數3:0碾壓對手進入勝部，CFO 打野 Karsa 賽後接受《NOWnews》專訪提及，今天的結果對自己來說有點「意料之內」，希望後續比賽能維持手感，和另一支奪冠熱門 PSG 一較高下。

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Karsa 賽後專訪內容

📍睽違2404天，終於回到台灣賽區進行 BO5，今天獲勝的心情怎麼樣？
🟡Karsa：蠻開心的吧，其實訓練的時候也有遇到我們自己的問題，這個 BO5 能順利拿下，其實對我們的士氣漲了不少。

📍例行賽結束後休兵許久，隊伍和個人的調整狀態如何？
🟡Karsa：雖然我們沒有在打比賽，但都還是有關注 LPL、LCK、LEC，並從中調整隊伍的 BP 和遊戲理解，這麼久沒出賽，今天第一把難免要找一下手感，但我們其實也學到很多東西。

📍CFO 今天選出兩場卡瑪、趙信的中野組合，效果都相當不錯，怎麼評價這兩隻英雄？
🟡Karsa：卡瑪、趙信是 LPL 最喜歡選的組合，選來就是前中期一直瘋狂打架，加上前面比賽 FAK 很常把卡瑪 Ban 掉，所以我們認為他們不擅長應付，所以兩把都直接選下來。

▲CFO 打野 Karsa 今天在 PCS 季後賽表現亮眼，帶領隊伍3:0擊敗 FAK。（圖／PCS官方YT）
▲CFO 打野 Karsa 今天在 PCS 季後賽表現亮眼，帶領隊伍3:0擊敗 FAK。（圖／PCS官方YT）
📍今天比賽前期常針對 FAK 上路 1Jiang 做進攻，這點是個人習慣還是團隊策略考量？
🟡Karsa：FAK 的中下路主要都是偏打團、發育的角色，但他們的上路打法比較激進，所以也比較容易給到機會。

📍雖然今天3:0獲勝，但 Karsa 認為隊伍還有什麼地方需要加強嗎？對於3:0的比數會感到意外嗎？
🟡Karsa：其實今天各方面都打得還不錯，我們就算優勢也沒有特別浪，或給對方機會，唯一要加強的可能是要針對後面的賽事，準備更多的英雄應戰；至於3:0對我個人來說還算預料之內，因為 BP 不難準備，今天也只用了2套戰術對付他們而已。

📍後續賽事可能會面對日本第一種子 SHG，怎麼評價他們與 PSG 的對戰？
🟡Karsa：我們有看 LJL 冠軍賽，SHG 是直落三贏 DFM，但前幾天 DFM 還是展現蠻多自己的風格，如果 DFM 能打得這麼好，SHG 應該也是實力強勁的對手，不過我還是看好 PSG 能在系列賽取勝。

📍最後想請 Karsa 聊一下隊春季賽的期許？
🟡Karsa：當然還是想辦法拿冠軍吧，因為在 LPL 還是有很多好朋友和粉絲想念我，我希望能回成都（MSI舉辦地點）見他們。

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