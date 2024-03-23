去年交通死傷人數不減反增！還路於民籲：「3023」不是數字是人命

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路權團體今日舉行2場抗議遊行，其中，行人零死亡推動聯盟於下午立法院前以「退回交通惡法—停止殘害交通」為主題，舉行大遊行，並為去年交通事故死亡3023人舉辦路祭，要求立院退回修法草案。
由行人路權團體「還路於民 VISION ZERO TAIWAN」與高雄市行人路權促進會則共同在傍晚於台北、新竹、台中、高雄等4個城市舉辦「燭光白紙鶴悼念步行活動」，台北場自西門町遊行至交通部前，提出健全人行設施、改革駕訓制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、台零死亡願景等「5大訴求」，民眾手持蠟燭集體散步，並以白紙鶴悼念台灣道路傷亡的受害者，希望政府能正視台灣交通暴力所帶來的集體創傷及苦痛，以科學數據為基礎來制定交通政策，對症下藥，一起撐過改革陣痛期。
根據交通部統計顯示，去年（2023）台灣全年交通事故死亡人數為3023人，雖較前年下降1.3%，但離政府許諾的「道路死亡降低5%」，目標仍有不小差距，道路傷亡人數更不降反升，比去年急增5萬人。
路權團體於傍晚抵達交通部後，高喊口號「3023（台灣全年交通事故死亡人數），不是數字，而是人命，每個數字背後，都遺留著未完成的故事，每個數字，都有名字，不要讓更多名字，成為數字，終結行人地獄，我要行人路權，還路於民！」
「還路於民大遊行」發起人YC擔任此次活動總召，她強調「交通零死亡願景（Vision Zero）」是全世界共識，目前聯合國世界衛生組織也朝向2030年死傷減半、2050年死亡歸零的交通永續目標前進。台灣作為積極參與世界公共事務的一員，不應將交通議題視為內政問題，希望政府更加重視國際形象。
民進黨不分區立委沈伯洋指出，自己身邊的人去年也有死亡車禍發生，因此感同身受，近日男童剴剴虐死案，各界都在呼籲兒童案件要零死亡，希望交通案件也是。
台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟表示，身心障礙者在用路上，是非常弱勢的人，人行道、騎樓上有許多障礙物或路面破損，逼迫輪椅者只能走在慢車道，和汽機車同行，許多悲劇都是因此發生。他回憶，幾年前有位輪椅夥伴，在回家的路上因人行道設計不良，加上燈光昏暗，不得已走到慢車道，由於周遭環境視線不佳，導致他被汽車從後方追撞，輪椅全毀，人差一點被車輾過，這10幾年來在身心障礙群中，類似案例層出不窮，而這些悲劇、對立、傷害，都是政府與相關主觀機關的無作為導致。
最後，台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，我國已連續兩年交通死亡超過3000人，受傷超過過50萬人，他向520上任的賴總統喊話，若今年交通死亡人數，沒有比去年、前年減低5%，且受傷人數沒有比去年、前年減少10%，「請問明年哪一個行政院長或交通部長要下台呢？」盼政府正視「還路於民」，承諾有效降低交通死亡門檻。