莫斯科遭恐攻傷亡慘！蒲亭稱槍手均已落網：所有相關人等必受嚴懲
俄羅斯首都莫斯科西北市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Complex），22日晚間發生大型槍擊事件，俄羅斯官方媒體報導，目前死亡人數已經至少有115人，另有120多人受傷。由於傷者中有許多人傷勢嚴重，死亡人數很可能還會再增加。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最新發表演說，表示所有與此次襲擊有關的人等一定會遭到懲罰。蒲亭指出所有槍手都已落網，且曾試圖逃往烏克蘭。
記者倪浩軒/綜合報導
蒲亭在演說中對傷亡民眾致上深切哀悼，並承諾會提供罹難者家屬一切需要的幫助，另外還感謝了警消與各方緊急服務人員，並宣佈3月24日將是全國哀悼日。蒲亭譴責音樂廳攻擊是「野蠻的恐怖行徑」，並稱俄羅斯的「敵人不會分裂我們」。蒲亭也將嫌犯與烏克蘭方聯繫在一起，稱槍手犯案後試圖逃往烏克蘭。蒲亭強調俄國的情報部門將會查明所有恐怖份子的共謀，並釐清此次襲擊的一切細節。
蒲亭說法與之前俄羅斯聯邦安全局一致，俄羅斯聯邦安全局稱已經拘捕了11位嫌犯，包括4位直接參與恐攻的槍手。俄羅斯聯邦安全局表示，嫌犯在實施攻擊後，試圖逃往俄羅斯與烏克蘭的邊境，並且與烏克蘭方有相關連繫。
雖然「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）已經聲稱對襲擊負責，亦有美國官員表示，根據掌握情資確實是呼羅珊伊斯蘭國實施此次恐怖攻擊，但俄羅斯方並未認定此次攻擊是由呼羅珊伊斯蘭國犯案。
烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社群平台X上發文強調，烏克蘭從未訴諸過恐怖手段，任何將烏克蘭與此次襲擊聯繫起來的企圖都是站不住腳的。
蒲亭的親密盟友、俄羅斯鷹派前總統兼現任俄羅斯安理會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）之前曾揚言，如果烏克蘭被證明是這起事件的幕後黑手，「那麼他們將被摧毀」。