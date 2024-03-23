固拉多來了！台北車站大廳驚見上千人席地而坐 全都是寶可夢玩家
寶可夢再次展現無敵魅力！近期手機遊戲《Pokémon GO》推出團體戰日活動，讓玩家能夠捕捉神獸「原始固拉多」，結果今（23）日台北車站大廳竟然湧入上千名玩家，席地而坐相互約戰，一同擊敗固拉多捕捉神獸，驚人的人潮畫面也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
Pokémon GO官方日前推出一系列活動，讓神獸「原始蓋歐卡」和「原始固拉多」接連出現，上週日（17日）時，率先由原始蓋歐卡現身，在團體戰出現的機率提高，當時就讓道館密集的台北車站，成為玩家聚集的熱點，出現大批訓練師到場組隊征討神獸。
而今（23）日下午2點至5點則輪到「原始固拉多」現身，結果台北車站在下午也再度聚集上千名玩家到場，許多訓練師在這期間內不斷進行團體戰，甚至還有幸運兒成功捕捉到高素質又是色違的個體，忍不住發出驚呼聲，身旁玩家也投以羨慕眼光。
本次寶可夢團體戰吸引近千名玩家的情況，也讓不少台灣人回憶起2016年時，Pokémon GO剛推出的「快龍風潮」，當時北投公園出現大批民眾，宛如遊行隊伍般，找尋著快龍的身影，如今事隔8年，遊戲人氣依舊紅不讓，也讓許多民眾讚嘆寶可夢魅力無窮。