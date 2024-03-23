LOL／PCS季後賽遭CFO直落三！FAK打野Gemini自責：今天被智商壓制

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📍今天面對 CFO 遭到3:0，落敗關鍵點為何？
🟡Gemini：今天我自己沒玩好吧，有優勢的時候沒有更積極，選到菲艾的時候又打得太進攻了，導致前面打輸了，後面就不太好打回來。
📍談談今天和 Karsa 對位的心得
🟡Gemini：單看對位的話，這三場感覺還好，但 CFO 的中野輔連動做得很好，可能我這3場的狀態沒有準備的很好，導致這3場被他們智商壓制的感覺。
📍今天3場對局 Karsa 前期頻頻針對 FAK 上路1Jiang 做進攻，Gemini 怎麼看？
🟡Gemini：去年我還在 CFO 的時候有跟亞運隊團練，Rest 會歸隊擔任火龍的對手，當時 Karsa 也會一直有抓上的舉動，而且他在抓上的處理都做得蠻好的，這點我們回去之後，確實要多做研究，防止後續賽事也被其他隊伍針對。
📍FAK今天系列賽選了2場酒桶輔助，實戰發揮會有達到隊伍預期嗎？
🟡Gemini：酒桶算是 Kaiwing 的自信角吧，他在最近訓練賽和單排也用很多、玩得很好，今天它的支援或開團其實都很到位，沒有達到預期可能是因為我的原因，今天狀態沒有拉起來。
📍談談 BO5 第三戰前期輸掉一波關鍵團戰，隊伍溝通是否有出現問題？
🟡Gemini：首先是我知道 Karsa 補過裝，我應該插完眼、吃河蟹就離開，避免團戰發生，第二是團戰打起來後，對方銳空抬過來，我應該按閃現，至少還能一換一讓隊友撤退，但我操作失誤，才導致被0換4，劣勢就越來越大。
📍下一場生死戰將面對 BYG ，Gemini 認為隊伍該如何準備？
🟡Gemini：打他們的話，我們可以先學習 CFO 今天這三場做得比我們好的地方，然後去充分吸收，我覺得對上他們，FAK 還是很有優勢的。