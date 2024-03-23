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清心福全「珍珠白開水」開賣！官方證實了　老饕嗨翻：20年前點過

▲玩食物的新挑戰者！知名手搖飲品牌「清心福全」要開賣「珍珠白開水」。（圖／取自清心福全臉書）
▲玩食物的新挑戰者！知名手搖飲品牌「清心福全」要開賣「珍珠白開水」。（圖／取自清心福全臉書）

記者潘毅／綜合報導

玩食物的新挑戰者又出現了！知名手搖飲品牌「清心福全」日前被傳出要開賣「珍珠白開水」，甚至有泡法流出，還有店員上網表示「害怕被罵」，而今（23）日清心福全官方證實這項消息，並表示是愚人節期間限定開賣，消息也引發廣大迴響。

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日前網路上流傳一張對話截圖，疑似是清心店家內幕群組對話流出，內容寫道「珍珠白」泡法更正，製作方式「珍珠2匙+6分冰+5分糖，以及開水7分滿」，最後再倒入紙杯中，即可完成。

▲日前網路上流傳一張對話截圖，疑似是清心店家內幕群組對話流出，內容寫道「珍珠白」泡法，引發熱議。（圖／取自Threads＠_.7nyp_）
▲日前網路上流傳一張對話截圖，疑似是清心店家內幕群組對話流出，內容寫道「珍珠白」泡法，引發熱議。（圖／取自Threads＠_.7nyp_）
然而這樣一杯飲品就是「珍珠+白開水」，也讓網友驚呼：「這是認真的嗎？」更有清心店員在臉書「靠北清心」上憂心表示：「白開水….要三思，到時候又被酸民罵到上電視」。

正當外界還在各種猜測時，今（23）日稍早清心福全也在官方臉書上證實，愚人節特別限定飲品「珍珠白」，真的從明（24）日起開賣，活動期間至4月3日止，份量限定為L杯，價格則是30或35元，該飲品有分區價格，實際價格以門市販售為主。

▲原PO好奇老字號飲料店「清心福全」為何能屹立不搖。（圖／業者提供）
▲老字號飲料店「清心福全」今年愚人節出奇招，復刻20年前的傳奇飲品「珍珠白開水」。（圖／業者提供）
清心福全官方也笑稱：「愚人節，這一天有多少人開著玩笑說著真心話，這次最好的玩笑，一定是喝到『 珍珠白』 的開懷大笑」，同時也科普珍珠白的喝法，其實源自於千禧年左右，當時客人指定這樣單純原味的特殊喝法。因此今年清心選擇在愚人節重現這個有趣又特殊的飲品分享給大家，只是沒想到消息一出就在清心福全內部引發討論，也進一步被分享到網路上發酵，面對突如其來引爆話題的話題，隨即宣布從3月24日開始「珍珠白」正式上市。

▲日前網路上流傳一張對話截圖，疑似是清心店家內幕群組對話流出，內容寫道「珍珠白」泡法，引發熱議。（圖／取自Threads＠_.7nyp_）
▲日前網路上流傳一張對話截圖，疑似是清心店家內幕群組對話流出，內容寫道「珍珠白」泡法，引發熱議。（圖／取自Threads＠_.7nyp_）
不少網友看完後，也紛紛大讚：「我20年前就點過珍珠白了！大家還以為我說錯，現在終於證明我的清白了」、「十幾年前喝過，非常特別，趕緊買來回憶」、「這真的要來一杯，完全回憶啊」、「必勝客有對手了」。


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