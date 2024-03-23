林昀儒率隊奪T聯賽冠軍！日媒讚「台灣的王牌」　隊友盼和他練球

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林昀儒這一季在T聯賽發揮出色，幫助球隊在20場例行賽中獲得15場勝利，高居聯賽第一。同時他出賽16場只吞下2敗，也和女將張本美和分別被選為2023-24賽季T聯賽男、女子組的例行賽最有價值球員（MVP），並帶回100萬日幣（20.8萬台幣）的獎金。
東京隊首個點派出戶上隼輔/篠塚大登在雙打比賽對戰閆安/丹羽孝希，但他們以局數1:2不敵對手，3局比數都是9:11，相當可惜。不過主將林昀儒很快穩定軍心，以11:13、11:3、11:1、11:9擊敗40歲中國老將郝帥，他在前3板進攻完全壓制住對手，助球隊扳平戰局。
關鍵第3點由中國閆安對決松島輝空，後者展現新生代接班選手的架式，抗壓以3:1拿下聽牌點。第4點，戶上隼輔以3:0橫掃吉山僚一，為隊伍拿下勝利，總比數3:1奪冠。
《產經新聞》記者奧村慎也在報導提到，本季世界排名第6的林昀儒在東京隊效力了半年左右的時間，松島輝空稱讚前輩：「每次練習都保持高度的準確和專注」，內文也提到22歲的林昀儒提供給了球隊更多靈感，讓團隊變得更強大，評價道「連續6個賽季拿下例行賽第一的黃金時代還將持續」。
而在《每日新聞》的報導中，林昀儒被稱為「台湾のエース（Ace，王牌之意）」，今年才加入的另一名隊員戶上準輔也表示，自己就是「為了能有與世界排名第6的林昀儒練球的環境才來的」。
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