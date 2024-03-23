莫斯科恐攻誰負責？蒲亭劍指烏克蘭 伊斯蘭國又上傳照片聲稱犯案
▲伊斯蘭國所屬的阿瑪克（Amaq）通訊社，在Telegram上分享了一張據稱是四位槍手的照片，重申此次莫斯科恐攻就是他們所為。（圖／翻攝自X）
記者
倪浩軒/綜合報導
2024-03-23 22:41:31
俄羅斯首都莫斯科西北市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Complex），22日晚間發生大型槍擊事件，目前死亡人數已經至少有133人，另有120多人受傷，且死傷人數可能還會再增加。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發表演說時指出槍手落網前試圖逃往烏克蘭，將烏克蘭與恐攻連繫在一起。然而，早已聲稱犯案的「伊斯蘭國」（ISIS）又分享最新照片，重申此次襲擊就是他們所為。對此，俄羅斯尚未回應。
根據《BBC》報導，伊斯蘭國所屬的阿瑪克（Amaq）通訊社，在Telegram上分享了一張據稱是四位槍手的照片，照片中四人均蒙面，且打上馬賽克。阿瑪克（Amaq）通訊社另外發了一份聲明，聲明中再次重申此次襲擊是伊斯蘭國所為。 ▲伊斯蘭國所屬的阿瑪克（Amaq）通訊社，在Telegram上發表聲明，重申此次莫斯科恐攻就是伊斯蘭國所為。（圖／翻攝自X）
聲明中並未特別提到「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K），僅說這次襲擊是伊斯蘭國和「反伊斯蘭」國家之間的戰鬥。另外也多提供了一些細節，稱槍手配備了槍枝、手槍、刀具以及燃燒彈，並說在襲擊前曾進行偵察任務。
蒲亭稱槍手犯案後試圖逃往烏克蘭，強調俄羅斯的情報部門將會查明所有恐怖份子的共謀，並釐清此次襲擊的一切細節。雖然還沒有直接指控基輔犯案，但明顯已將烏克蘭視為與恐攻相關。
烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社群平台X上發文強調，烏克蘭從未訴諸過恐怖手段，任何將烏克蘭與此次襲擊聯繫起來的企圖都是站不住腳的。烏克蘭情報官員尤索伏（Andriy Yusov）更反擊蒲亭的說法，稱槍手犯案後逃往烏克蘭邊境很可笑，因為誰都知道俄羅斯與烏克蘭正在打仗，邊界佈滿軍方與安全部門的人員，往這個方向逃不是「愚蠢就是有自殺傾向」。
VIDEO