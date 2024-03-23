UBA四強賽／陳將双被針對！兩洋將發揮欠佳 世新教頭指經驗不足
在112學年度UBA大專籃球聯賽的壓軸戰中，世新大學與健行科技大學展開了一場激烈的對決。最終，在這場勢均力敵的比賽中，健行科大以85：77擊敗世新大學，成功晉級決賽。賽後，世新主帥何正峰坦言，隊伍在防守細節和球員處理球方面存在不足，特別是洋將的發揮不佳，以及陳將双被對方特別看管，且張俊生陷入犯規麻煩，因而種下敗因。
記者路皓惟/台北報導
本場比賽沙巴斯丁、庫克與西睿等洋將發揮不佳，世新主帥何正峰表示：「我想選手們都盡力了，但第三節我們的防守細節沒有做好，五號、四號的表現不盡理想，可能是經驗不足的問題，我們後面啟用全本土陣容情況有所改善，但並不是我們慣用的打法。」
此戰主將陳將双則攻下全隊最高的18分，但卻沒能帶領球隊闖進冠軍戰，陳將双說：「可能今天大家都在進攻、防守上比較針對我和張俊生，自己有幾球打得太過急躁。」而張俊生開賽不久就吞下3犯，導致陷入犯規麻煩，整場貢獻10分。
今晚健行科大有效限制了世新的「双生配」陳將双和張俊生，讓世新的進攻並不順手，簡賀宇則提到，「從比賽一開始到最後，對手特別針對陳將双跟張俊生，加上我們後面打得有點過急，一切入就直接打掉，整個球隊不在節奏上面。」
針對明天的季軍戰，主帥何正峰已經有所準備，他說：「開賽就跟球員說把壓力釋放做自己，一直以來我們在進攻端給予球員的空間多，當對手特別針對陳將双和張俊生，我們需要製造更多檔拆機會，攻守也要做得更細膩，季軍戰我們將會重新做好調整。」
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