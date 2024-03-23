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SHINee KEY高雄喘到無法說話「被迫繼續唱」！嚇喊：NONONO還沒啦

▲SHINee成員KEY出席「高雄櫻花季」，一連飆唱多曲喘到不行，相當敬業。（圖／讀者提供）
▲SHINee成員KEY出席「高雄櫻花季」，一連飆唱多曲喘到不行，相當敬業。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓「SM娛樂」旗下夯團SHINee成員KEY相隔6年來台，他今（23）日一現身「高雄櫻花季」舞台，直言沒忘記過台灣SHINee WORLD（粉絲名），表示：「我必須跟團員分享你們美麗的愛！」此外，他要表演《GASOLINE》前，有一段與歌迷互動的時間，但音響卻提前播下一首歌，嚇得KEY急喊：「NO！NO！NO！NOT YET！」笑翻全場。

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▲KEY相隔6年來台，表示很想念台灣歌迷。（圖／讀者提供）
▲KEY相隔6年來台，表示很想念台灣歌迷。（圖／讀者提供）
好久不見的KEY，今語文實力大升級，用流利英文與全場溝通，他表示很想念大家，想到台灣就湧現許多美好的回憶，包含2017年SHINee的台北演唱會、2018年音樂節目《M Countdown in TAIPEI》來台錄影時，自己擔任該場主持人，「我真的非常想念大家！」所以為了今晚，他總共準備《GOOD & GREAT》、《COOLAS》、《I WANNA BE》、《BAD LOVE》、《GASOLINE》等5首歌。

KEY詢問在場歌迷想聽什麼歌，全場高喊「SHINee」，KEY開心又自豪的說：「那是我的團體！我也想跟成員來表演，他們是我最棒的隊友，我會向他們轉達你們這份美麗的愛！」也想到舉辦視訊簽名會時，很多歌迷希望他能來台，當時自己也保證會盡快飛來，如今終於實現承諾，感到非常開心。

要表演最後一首歌前，KEY還有一段說話串場時間，豈料工作人員立即下音樂，KEY傻眼大喊：「NO！NO！NO！NOT YET！」隨後用台語問：「大家開心嗎？」全場高喊我愛你，KEY嘴甜用中文回應：「我愛你TOO！我愛你們！」離開舞台前再送上大大愛心與SHINee WORLD道別。

KEY離開後，全場萬名粉絲依依不捨，許多搖滾區觀眾還因此痛哭流涕，也有人立即拿出拍的照片回憶數分鐘前的KEY，對於今晚久違相會感到幸福和滿意。

▲▼KEY用中文喊「我愛你們」跟台灣歌迷示愛。（圖／讀者提供）
▲▼KEY用中文喊「我愛你們」跟台灣歌迷示愛。（圖／讀者提供）
▲▼KEY用中文喊「我愛你們」跟台灣歌迷示愛。（圖／讀者提供）
 
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