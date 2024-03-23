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台智光案互槓！柯文哲質疑增9000萬預算　籲蔣萬安別為卸責而說謊

▲台智光案衍生台北市前後任市長柯文哲與蔣萬安互槓。(圖／記者呂炯昌攝)
▲台智光案衍生台北市前後任市長柯文哲與蔣萬安互槓。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

台智光案衍生台北市前後任市長互槓，民眾黨主席柯文哲今(23)日晚間透過臉書批評台北市長蔣萬安一直跳針，稱是柯市府任內調高費率，根本混淆視聽，並反問蔣萬安為何增加新台幣9000萬元預算，呼籲蔣萬安不要再胡扯費率，不要為卸責而說謊。

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柯文哲透過臉書表示，蔣市府稱2024年預算編列5.5億元是因為監視器數量增加及提升為3M，然而2024年增加的攝影機只比2023年增加500支，1年增加的經費不會超過1000萬元。

柯文哲指出，如果蔣萬安2023年上任後用他編的4.6億元就能運作，為何隔年需要編到5.5億元，蔣萬安一直跳針說是柯市府任內調高費率，根本是混淆視聽。

柯文哲表示，原本台北市第1期監視攝影機大部分為30萬畫素，用1M傳輸，郝龍斌與台智光簽訂的契約也訂下費率議定原則，以1M的費率（約760元）去推估3M的費率為2280元，他任內幾經談判，將3M費率為2200元。柯文哲強調，他任內他負責，相關會議內容公開透明，也請蔣萬安面對為什麼要增加9000萬元預算，不要再胡扯費率，不要為卸責而說謊。

民眾黨發言人吳怡萱也表示，112年總預算但書是「有3Ｍ頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規劃使用2Ｍ頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，使得動支」然而，此但書窒礙難行，柯市府時期主張200萬畫素攝影機，用2M頻寬、部分配合3M即可符合需求，而非全面升級為3M，因此才會對議會但書提出覆議，認為是「財團勾結議會、詐取國家錢財。」

吳怡萱反問蔣市府，廠商用3M逼台北市政府就範，蔣市府將200萬畫素監視器全面搭配3M頻寬，就是對廠商的不合理要求「照單全收」，呼籲蔣市府回到問題根本，檢討頻寬的必要性，而非拿費率價格來模糊焦點，甚至在國民黨黨部、議員的技術性流會下，不出席臨時會來躲避問題，這才是鴕鳥心態。


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