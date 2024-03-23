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台智光案互槓！柯文哲嗆蔣「為卸責而說謊」　北市府反嗆：吞回去

▲台智光案衍生台北市前後任市長柯文哲與蔣萬安互槓。(圖／記者呂炯昌攝，2024.03.23)
▲台智光案衍生台北市前後任市長柯文哲與蔣萬安互槓。(圖／記者呂炯昌攝，2024.03.23)

記者呂炯昌／台北報導

國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器的網路傳輸業者「台灣智慧光網聯盟」賄賂，台智光案意外衍生台北市前後任市長互槓，民眾黨主席柯文哲今(23)日晚間透過臉書批評台北市長蔣萬安一直跳針，稱是柯市府任內調高費率，根本混淆視聽，並反問蔣萬安為何增加新台幣9000萬元預算，呼籲蔣萬安不要再胡扯費率，不要為卸責而說謊。對此，北市府回應表示「說謊是非常嚴重的指控，請柯文哲前市長具體提出證據，否則請把這兩個字吞回去」。

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柯文哲表示，原本台北市第1期監視攝影機大部分為30萬畫素，用1M傳輸，郝龍斌與台智光簽訂的契約也訂下費率議定原則，以1M的費率（約760元）去推估3M的費率為2280元，他任內幾經談判，將3M費率為2200元。柯文哲強調，他任內他負責，相關會議內容公開透明，也請蔣萬安面對為什麼要增加9000萬元預算，不要再胡扯費率，不要為卸責而說謊。

對於柯文哲在臉書上貼文，指稱蔣萬安「說謊」一事，北市府副發言人李政軒指出，說謊是非常嚴重的指控，蔣萬安市長在哪一件事情上說謊？請柯文哲前市長具體提出證據，否則請把這兩個字吞回去。

李政軒表示，請柯文哲不要再以公文上卸責的辭藻來閃躲，公文誰都會寫，但是8年之間沒有作為，解決不了台智光的問題，既無法解約，也擋不下議會但書的是誰？所有責任在離開之前就想好要推給下一任的又是誰？

李政軒質問，不論是柯文哲今早的發言，副市長李四川的臉書發文，還是市府的新聞稿回應，所有提問，柯主席完全沒有回答，還是在避重就輕，逃避責任，請柯主席誠實面對關鍵問題：為何柯市府任內簽訂了專案合約？為何3M費率來到2200元？秀一篇公文，依然無法轉移焦點。

李政軒表示，在監視器數量上，柯文哲不僅閃躲，更玩了數字遊戲，所謂500支監視器僅為今年要新增數量，事實上柯市府任內就已經定下一項監視器汰換計畫，這計畫到去年7月完工，共1萬7千多支200萬畫素的監視器。李政軒質疑，柯文哲難道覺得這一萬七千多隻新監視器都不需要網路傳輸費用？問題的核心正是3M費率，這也是柯主席至今不敢回答的問題。

李政軒說，在106年柯任內警察局簽訂的專案費率後，109年納入3M費率為2200元，即使契約有保障每年能對下年度的價格進行議價，但自稱「省錢」的柯前市府，卻始終停留在2200元；反倒是蔣市府經過多次議價努力，才真正首次讓台智光退讓，3M價格降低，為人民把關。

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