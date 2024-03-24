金賽綸IG手滑上傳「跟金秀賢的親密貼貼照」秒刪　全世界看傻眼！

一片女歌手「前男友是張震」　還沒出道就當海倫仙度絲廣告女主角

▲路嘉欣被歸類一片歌手，曾經和張震交往，出道前就擔任海倫仙度絲廣告女主角。（圖／路嘉欣臉書）
▲路嘉欣被歸類一片歌手，曾經和張震交往，出道前就擔任海倫仙度絲廣告女主角。（圖／路嘉欣臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

並非所有一片歌手都是曇花，路嘉欣（小路）為知名VJ、主持人路嘉怡小5歲的妹妹，還沒發片就拿下洗髮精大牌海倫仙度絲廣告，千禧年後於國語樂壇初試啼聲，主打歌〈你不懂〉、〈黑色天空〉掀起同齡女孩共鳴，成為代表作，與國際影帝張震有一段6年感情，而她雖然只唱紅首張專輯，不過至今仍在圈內耕耘，推出不少音樂、戲劇作品，也開廣播節目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陪姊姊路嘉怡試音　先拿下海倫仙度絲廣告女主角

路嘉欣1997年陪姊姊路嘉怡去唱片公司試音，被名作詞人于光中、蕭亞軒御用製作人陳偉相中，為她打造30幾首歌，期間先替張震嶽的專輯獻聲，還被廣告公司企劃欽點擔任海倫仙度絲電視CF女主角，與造型大師鄭健國（Roger）合作，等待加打磨5年，2002年9月由許常德創立的公司發行《你不懂》專輯，終於圓了歌手夢。

▲路嘉欣《你不懂》專輯封面，妹妹頭髮型令人印象深刻。（圖／KKBOX）
▲路嘉欣《你不懂》專輯封面，妹妹頭髮型令人印象深刻。（圖／KKBOX）
妹妹頭怪怪美少女　抒情搖滾唱入少女心

時尚敏銳度高的路嘉怡替妹妹打理蓋眉厚瀏海長髮、白色系打歌服，清新中帶點病態的怪怪美少女，成功塑造強烈Image，搭配路嘉欣清脆又有力量的嗓音，唱出少女對愛的執著和偏執，後來陸續再打〈我不能飛〉、〈病〉等曲，但路嘉欣的宣傳期才跑半個月，公司就倒閉，讓她的歌手之路遇上阻礙，雖然後續還有推出單曲，但迴響都不及舊作。

▲路嘉欣〈你不懂〉、〈黑色天空〉至今仍是KTV熱門熱門金曲。（圖／阿爾發音樂YouTube）
▲▼路嘉欣〈你不懂〉（上圖）、〈黑色天空〉至今仍是KTV熱門金曲。（圖／阿爾發音樂YouTube）
▲▼路嘉欣〈你不懂〉（上圖）、〈黑色天空〉至今仍是KTV熱門金曲。（圖／阿爾發音樂YouTube）
祕戀張震6年　不明原因宣告分手

路嘉欣受到關注的還有和張震的戀情，兩人透過路嘉怡介紹認識並交往，2005年初路嘉欣證實恢單，盛傳是張震的經紀公司介入，遭男方經紀人否認，路嘉怡說，妹妹和張震理性、和平分手，彼此仍是朋友關係，私下依然會相約出門，雙方處理方式很成熟，路嘉欣以平靜的心情面對。

睽違16年再發片　跨足大小螢幕、主持

2019年，路嘉怡相隔16年發行第二張專輯《落落大方》，與鄔裕康、青峰、張震嶽、艾怡良、韋禮安、謝震廷、蔡旻佑等人合作，自己包辦6首歌詞創作，此外，她在此前後也演出國片《花吃了那女孩》、《一席之地》、電視劇《東方茱麗葉》、《偷心大聖PS男》、《你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器》等，今年還有《第一次遇見花香的那刻第2季》要播出，與趙逸嵐（小8）主持的Podcast節目《阿路八》人氣不俗，發展多元。

▲路嘉欣（左）和姊姊舊愛張震嶽認識多年。（圖／種子音樂提供）
▲路嘉欣（左）和姊姊舊愛張震嶽認識多年。（圖／種子音樂提供）
▲路嘉欣（左）、趙逸嵐開發主持新技能。（圖／凱渥提供）
▲路嘉欣（左）、趙逸嵐共同主持Podcast節目《阿路八》。（圖／凱渥提供）

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

一片歌手撞臉李棟旭！帥到和周慧敏拍MV　催淚金曲「KTV一定點」

PTT公認最可惜一片歌手！女周杰倫消失15年　當媽「沒放棄音樂」

一片男歌手舊愛超大咖！分手蕭亞軒情定魏如萱　46歲近況曝光

蘿莉塔生完7個月穿比基尼！Cup激增　震撼畫面被提醒太危險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞