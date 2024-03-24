一片女歌手「前男友是張震」　還沒出道就當海倫仙度絲廣告女主角

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路嘉欣1997年陪姊姊路嘉怡去唱片公司試音，被名作詞人于光中、蕭亞軒御用製作人陳偉相中，為她打造30幾首歌，期間先替張震嶽的專輯獻聲，還被廣告公司企劃欽點擔任海倫仙度絲電視CF女主角，與造型大師鄭健國（Roger）合作，等待加打磨5年，2002年9月由許常德創立的公司發行《你不懂》專輯，終於圓了歌手夢。
妹妹頭怪怪美少女 抒情搖滾唱入少女心
時尚敏銳度高的路嘉怡替妹妹打理蓋眉厚瀏海長髮、白色系打歌服，清新中帶點病態的怪怪美少女，成功塑造強烈Image，搭配路嘉欣清脆又有力量的嗓音，唱出少女對愛的執著和偏執，後來陸續再打〈我不能飛〉、〈病〉等曲，但路嘉欣的宣傳期才跑半個月，公司就倒閉，讓她的歌手之路遇上阻礙，雖然後續還有推出單曲，但迴響都不及舊作。
祕戀張震6年 不明原因宣告分手
路嘉欣受到關注的還有和張震的戀情，兩人透過路嘉怡介紹認識並交往，2005年初路嘉欣證實恢單，盛傳是張震的經紀公司介入，遭男方經紀人否認，路嘉怡說，妹妹和張震理性、和平分手，彼此仍是朋友關係，私下依然會相約出門，雙方處理方式很成熟，路嘉欣以平靜的心情面對。
睽違16年再發片 跨足大小螢幕、主持
2019年，路嘉怡相隔16年發行第二張專輯《落落大方》，與鄔裕康、青峰、張震嶽、艾怡良、韋禮安、謝震廷、蔡旻佑等人合作，自己包辦6首歌詞創作，此外，她在此前後也演出國片《花吃了那女孩》、《一席之地》、電視劇《東方茱麗葉》、《偷心大聖PS男》、《你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器》等，今年還有《第一次遇見花香的那刻第2季》要播出，與趙逸嵐（小8）主持的Podcast節目《阿路八》人氣不俗，發展多元。
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