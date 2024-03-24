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大谷翻譯嗜賭成「二刀瘤」！台賭徒5特性曝　醫：年輕還有好工作

▲大谷翔平的御用翻譯水原一平（圖左），因簽賭、竊取大谷資產身敗名裂，醫師親曝台灣賭徒特性，多數不到35歲還有好工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平的御用翻譯水原一平（圖左），因簽賭、竊取大谷資產身敗名裂，醫師親曝台灣賭徒特性，多數不到35歲還有好工作。（圖／美聯社／達志影像）

家庭消費中心／綜合報導

美國職棒巨星大谷翔平的翻譯水原一平，近日疑似竊取大谷數百萬美元的資產，引起全球轟動，對此醫師說，賭博具有強大破壞性與成癮性，水原薪資不低，卻深陷債務，而此特性與國內賭博成癮病人如出一轍，也呼籲若遇到類似問題，應積極考慮就醫改善。

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全台首創賭博成癮門診的台北市立聯合醫院松德院區，在院長黃名琪醫師的帶領下，治療賭博成癮已深具經驗，而身為團隊成員的主治醫師鄭勝允說，近年透過門診，觀察到許多國內病例特性，也提醒民眾注意。

▲水原一平自認簽賭身敗名裂！年薪高達1587萬。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平自認簽賭身敗名裂，年薪高達1587萬。（圖／美聯社／達志影像）
◼️就診個案積欠賭債都非常多：因賭博而來求診的患者，絕大多數都已輸掉幾百萬元，甚至有輸幾千萬、破億元，這可能表示國內的個案，往往要欠下超過7位數的賭債，才會開始覺得自己生病。

◼️個案幾乎都是年輕男性：國人對賭徒的形象多半來自影視作品，多半認為賭癮是中老年人才會犯，但實情卻不盡然，前來門診的患者大多數都是35歲以下的年輕男性，部分甚至為20歲出頭的大學生。

◼️許多人都有良好職業：許多個案有高學歷及亮眼工作，而這些工作通常規範員工需要有一定的道德標準，也成為妨礙許多病人前來就醫的重要因素，因為害怕就醫紀錄被公司知道，只好選擇繼續逃避，結果在賭博上愈陷愈深，到最後工作真的保不住。

▲「嗜賭症」是種心理疾病，患者即使意識到賭博對生活造成負面影響，也無法控制。（示意圖／取自pixabay）
▲門診個案發現，患者往往要欠下超過7位數的賭債，才會開始覺得自己生病。（示意圖／取自pixabay）
◼️變成不得不賭：賭到最後，個案往往欠下鉅款，靠一般工作根本無法償還，只好心存僥倖再去賭，期待能贏一把大的，但能鹹魚翻身者少之又少，更多的是背負更多賭債。

◼️治療能看到成效：北市聯合醫院松德院區在賭博成癮治療上有長足進步，透過個案、家人與醫院的互相合作，許多賭博行為都能獲得控制，甚至停賭的人也不在少數，但因賭博已破壞大腦的獎賞中樞，若想達到完全康復，需要停止賭博行為至少3年。

鄭勝允表示，賭博成癮使賭博成為強迫型行為，往往會使個案和親朋好友受到極大痛苦，對此北市聯合醫院松德院區已累積許多寶貴的臨床治療經驗，只要個案、家人和醫院通力合作，都有機會拯救這些深受折磨的靈魂。

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