大谷翻譯嗜賭成「二刀瘤」！台賭徒5特性曝　醫：年輕還有好工作

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◼️就診個案積欠賭債都非常多：因賭博而來求診的患者，絕大多數都已輸掉幾百萬元，甚至有輸幾千萬、破億元，這可能表示國內的個案，往往要欠下超過7位數的賭債，才會開始覺得自己生病。
◼️個案幾乎都是年輕男性：國人對賭徒的形象多半來自影視作品，多半認為賭癮是中老年人才會犯，但實情卻不盡然，前來門診的患者大多數都是35歲以下的年輕男性，部分甚至為20歲出頭的大學生。
◼️許多人都有良好職業：許多個案有高學歷及亮眼工作，而這些工作通常規範員工需要有一定的道德標準，也成為妨礙許多病人前來就醫的重要因素，因為害怕就醫紀錄被公司知道，只好選擇繼續逃避，結果在賭博上愈陷愈深，到最後工作真的保不住。
◼️變成不得不賭：賭到最後，個案往往欠下鉅款，靠一般工作根本無法償還，只好心存僥倖再去賭，期待能贏一把大的，但能鹹魚翻身者少之又少，更多的是背負更多賭債。
◼️治療能看到成效：北市聯合醫院松德院區在賭博成癮治療上有長足進步，透過個案、家人與醫院的互相合作，許多賭博行為都能獲得控制，甚至停賭的人也不在少數，但因賭博已破壞大腦的獎賞中樞，若想達到完全康復，需要停止賭博行為至少3年。
鄭勝允表示，賭博成癮使賭博成為強迫型行為，往往會使個案和親朋好友受到極大痛苦，對此北市聯合醫院松德院區已累積許多寶貴的臨床治療經驗，只要個案、家人和醫院通力合作，都有機會拯救這些深受折磨的靈魂。