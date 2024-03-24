路跑／北竿硬地馬拉松真的「硬」！李智群、林冠汝摘50KM男女冠軍

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昨天北竿硬地超級馬拉松選手之夜，在晚間6點在塘岐迎賓館前廣場舉辦，縣長王忠銘、副縣長陳冠人、議員陳玉發、周瑞國、鄉長吳金平、鄉代主席林加友和全體代表等到場與跑友共度賽前選手之夜。
王忠銘特地歡迎各地的跑者來挑戰北竿這條最硬的賽道，他表示，馬祖四鄉五島推動各自體育賽事，大家一定要跑完各島的賽事，同時領略馬祖之美，也期盼所有跑友能順利完成今天的賽事，留下美好的回憶。
今年的選手之夜搭配在地美食園遊會，十多攤在地美食下午4時就開賣，噴香的滋味吸引人潮聚集。晚會現場有海大熱音社和馬祖知名三分熟樂團精彩歌唱演出，為今年的馬拉松揭開動感序幕，展現北竿的活力與熱情以歡迎各地跑友。
2024第8屆北竿硬地超級馬拉松各組成績：
超級馬拉松50KM ：男子組第一名李智群（04:12:44），第二名宋子銘（04:22:10），第三名林威良（04:57:19）
超級馬拉松50KM ：女子組第一名林冠汝（05:05:19），第二名陳麗文（05:28:22），第三名莊淑如（05:40:18）
超級馬拉松50KM：在地男子組第一名林德治（05:33:43）
超半程馬拉松25K：男子組第一名Christopher Mastroianni（02:12:06），第二名陳威宇（02:23:04），第三名張竹佑（02:25:44）
超半程馬拉松25KM：女子組第一名吳帛霓（02:47:58），第二名陳薪如（02:51:32），第三名吳佳伊（03:00:54）
超半程馬拉松25KM ：在地男子組第一名莊程詔（02:46:03），第二名陳正聲（02:59:44）
超半程馬拉松25KM ：在地女子組第一名陳嵐萍（03:19:47），第二名曹鳳玲（03:44:28）
挑戰組12.5KM ：男子組第一名宋庭帆（00:55:43），第二名朱嘉文（01:07:39），第三名周建智（01:09:01）
挑戰組12.5KM ：女子組第一名周思嘉（01:12:42），第二名吳語喬（01:23:08），第三名簡仲平（01:23:48）
挑戰組12.5KM ：混合組第一名宋庭帆、周思嘉（02:08:25），第二名董清豐、陳凰珠（04:54:28）
壁山挑戰組5KM ：男子組第一名陳永錚（00:21:50），第二名陳譽宥（00:26:08），第三名王俊力（00:32:00）
壁山挑戰組5KM ：女子組第一名劉素雅（00:28:43），第二名陳子靜（00:30:01），第三名李雅玲（00:34:06）
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