T1／打場好球給兒子看！老將朱億宗砍19分　雲豹104:97終止3連敗

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「其實我今天出門比賽前，兒子耑耑特地來跟我說：『爸爸，我很久沒有看你好好打一場球了，你可以打一場好球給我看嗎？』所以我在場上一定拼盡全力。」小朱說。而耑耑賽後也跟著爸爸一起出席記者會，他說：「能每天看到爸爸打球我真的很開心。」
本場比賽雙方打得相當激烈，雲豹首節攻下28分，此後雖一路保持領先，但對手仍緊追，到最後第四節決勝節特攻更將比分追近，直到比賽結束前19秒關鍵時刻，高錦瑋關鍵兩罰全中終於穩住陣腳拿下勝利。
雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)表示，能取得這場關鍵勝利很高興，尤其在主力球員因傷缺陣的情況下，朱億宗跳出來為球隊挺身而出，他說：「教練球員們在比賽中表現出的高度奮鬥精神，讓我們成功保持領先優勢至比賽結束。」
作為雲豹資深老將，當被問及如何在場上領導球隊時，小朱說：「剛加入雲豹時我還在尋找自己在球隊的定位，曾經有想過回去打SBL幫球隊拿冠軍，但現在知道自己的定位，更知道該如何幫助球隊獲勝，之後有卡森斯(DeMarcus Cousins)加入，很期待今年可以拿下雲豹第一座總冠軍！」
而上一場對特攻得分掛零的高錦瑋，此戰以4顆三分球攻下15分，並送出9次助攻的表現一掃陰霾，他表示，賽前不斷告訴自己要勇於挑戰禁區、三分大膽出手，把練球的內容打出來，尤其在少了「小安」蔣淯安的情況下，我在場上的責任變得更重要。
此戰雲豹蔣淯安、李啓瑋、林信寬等主力球員因傷缺席，威廉斯(Devin Williams) 19分、9籃板、1助攻，特威(DeAndre Williams) 6分7籃板7助攻3抄截3阻攻，鄭瑋5分1助攻。
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