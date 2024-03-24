金賽綸IG手滑上傳「跟金秀賢的親密貼貼照」秒刪 全世界看傻眼！
韓星金賽綸2022年5月因為酒駕撞到變電箱後肇事逃逸，演藝圈工作全丟，慘到跑去咖啡廳打工謀生。許久未在螢光幕前亮相的她，今（24）日凌晨「手滑」上傳跟金秀賢的親暱貼臉照，讓剛看完《淚之女王》播出的觀眾傻眼，網路掀起熱烈討論，留言數已突破千則。
記者陳雅蘭／綜合報導
金賽綸2022年5月18日上午8點多，在首爾江南區鶴洞十字路口附近酒駕撞到變電箱後肇事逃逸，經紀公司發出道歉聲明，表示她會好好反省，金賽綸也因丟失工作，被SBS新劇《Trolley》強迫「下車」，主演的Netflix漫改劇《獵犬們》也重新編輯減少她出演部分。
金賽綸慘無工作，還賠光老本支付許多代言違約金，最終淪落到咖啡廳打工賺錢。消失一陣子的她，突然上傳跟金秀賢的貼臉照到IG限時動態，但在30秒內馬上刪除，仍被網友截圖瘋傳，動機不明令韓網傻眼，微博網友也震驚不已。
許多人表示剛看完金秀賢主演的《淚之女王》最新集數（23日播至第6集），正打開搜尋引擎「要查金秀賢哭戲」，卻跑出他跟金賽綸的照片，紛紛希望他一早醒來能出面解釋，「希望一切只是誤會」。
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