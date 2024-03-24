足球／高雄先鋒女足推出「正職薪水政策」 終極目標實現職業化
作為南台灣六都之首的高雄市，推廣發展城市運動不遺餘力，根據體育署統計全台各縣市競技運動類「職業隊伍數」，高雄表現優異，籃球、棒球均有代表隊伍之外，尤其女足更是重中之重，經歷連續3年木蘭聯賽季軍，今年高雄陽信女足更名「ATTACKERS先鋒女足」再出發，並推出「球員正職薪水政策」，朝職業化目標繼續邁進。
記者路皓惟/台北報導
為了進一步強化隊伍實力並爭取更高榮譽，ATTACKERS先鋒女足在新球季進行了積極的補強，包括引進兩名日本球員平田こころ、三木良美，香港籍球員韋婉婷，以及在加拿大長大的柬埔寨國腳Melanie Hoekstra和秘密武器曾淑娥，展現了球隊全力劍指冠軍的決心。
柏文健康事業（健身工廠）的積極投入足球運動，推出11名球員正職薪水政策，更是讓ATTACKERS先鋒女足的職業化之路更加明確。營運長何威松表示：「台灣足球環境確實有所改變，球員也開始有了期望，目前我們提供球員準職業的待遇，期待能實現職業化的最終目標，讓踢球成為他們的未來。」
此外，未來ATTACKERS先鋒女足也計劃打造從U8到U15，再連結到成人的完整訓練體系，為台灣足球產業化開闢新路。
高雄市運發局長侯尊堯強調，競技足球與基層足球教育是足球產業鏈中息息相關卻又不同的區塊，培養青年兼顧學業、體能、智能與體育社交，提升國內整體足球運動水平，養成足球人才，這些都是高雄致力打造運動城市不可或缺的元素。
柏文健康事業（健身工廠）盼成為台灣足球最強後盾，期許能激發出更強的政府力與民間力，闖出屬於新國球一片天。
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