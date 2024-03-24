LOL／PCS季後賽激戰中！CFO率先晉級　「最新戰積、賽程」一次看

足球／高雄先鋒女足推出「正職薪水政策」　終極目標實現職業化

▲高雄ATTACKERS先鋒女足全體球員，隊長曾雯婷期許帶領球隊劍指冠軍。（圖／健身工廠提供）
▲高雄ATTACKERS先鋒女足全體球員，隊長曾雯婷期許帶領球隊劍指冠軍。（圖／健身工廠提供）

記者路皓惟/台北報導

作為南台灣六都之首的高雄市，推廣發展城市運動不遺餘力，根據體育署統計全台各縣市競技運動類「職業隊伍數」，高雄表現優異，籃球、棒球均有代表隊伍之外，尤其女足更是重中之重，經歷連續3年木蘭聯賽季軍，今年高雄陽信女足更名「ATTACKERS先鋒女足」再出發，並推出「球員正職薪水政策」，朝職業化目標繼續邁進。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了進一步強化隊伍實力並爭取更高榮譽，ATTACKERS先鋒女足在新球季進行了積極的補強，包括引進兩名日本球員平田こころ、三木良美，香港籍球員韋婉婷，以及在加拿大長大的柬埔寨國腳Melanie Hoekstra和秘密武器曾淑娥，展現了球隊全力劍指冠軍的決心。

柏文健康事業（健身工廠）的積極投入足球運動，推出11名球員正職薪水政策，更是讓ATTACKERS先鋒女足的職業化之路更加明確。營運長何威松表示：「台灣足球環境確實有所改變，球員也開始有了期望，目前我們提供球員準職業的待遇，期待能實現職業化的最終目標，讓踢球成為他們的未來。」

此外，未來ATTACKERS先鋒女足也計劃打造從U8到U15，再連結到成人的完整訓練體系，為台灣足球產業化開闢新路。

高雄市運發局長侯尊堯強調，競技足球與基層足球教育是足球產業鏈中息息相關卻又不同的區塊，培養青年兼顧學業、體能、智能與體育社交，提升國內整體足球運動水平，養成足球人才，這些都是高雄致力打造運動城市不可或缺的元素。

柏文健康事業（健身工廠）盼成為台灣足球最強後盾，期許能激發出更強的政府力與民間力，闖出屬於新國球一片天。

▲高雄ATTACKERS先鋒女足開幕記者會與會貴賓(右五)高雄市足委會主委劉世芳、(右六)高雄市政府運發局長侯尊堯。（圖／健身工廠提供）
▲高雄ATTACKERS先鋒女足開幕記者會與會貴賓(右五)高雄市足委會主委劉世芳、(右六)高雄市政府運發局長侯尊堯。（圖／健身工廠提供）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

足球／高雄先鋒女足劍指冠軍！最強前鋒曾淑娥加盟　添5名生力軍

專訪／即刻救援中華男足！租借楠梓球場　幕後推手打造職業女足

足球／班奇閃電進球創歷史！台中FUTURO1:3遭逆轉 結束亞協盃之旅

足球／台灣女足「從專業到職業」三大核心　推動木蘭聯賽職業化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞