莫斯科恐攻釀143死！落網槍手曝：有人花17萬要他「掃射音樂廳」

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該男子表示，在犯下22日的暴行之前，他曾去過土耳其。當執法人員問及他22日晚上在番紅花城市大廳的音樂廳做了什麼事情，以及出於什麼原因這麼做時，他回答稱，「有人花錢雇他在音樂廳開槍殺人。」
該名男子補充稱，他犯罪是「為了錢」，有人出50萬盧布（約台幣17萬3133元），讓他去犯案。他後續表示，策劃人向他許諾大約100萬盧布（約台幣34萬6268元），目前已經收到一半的金額。
男子說，他先前不認識策劃人，在一個月前策劃人透過通訊軟體Telegram跟他聯繫，並提供了武器。他還稱，他已經在Telegram上「聆聽傳教士的佈道」一陣子了，22日恐攻的疑似主謀隨後在「約一個月前」找上了他，並給他射殺音樂廳裡所有人的任務。
在發出第一支嫌犯偵訊影片之後，《今日俄羅斯》後續再釋出新的影片，其中有另外一名恐怖份子透過翻譯講話。該男子表示他在「10到12天前」於Telegram上認識了一個人了也如何購買車輛，疑似是為了用作犯案。
這起恐怖攻擊事件發生於22日晚上，恐怖份子闖入位於俄羅斯首都莫斯科近郊的番紅花城市大廳，《衛星通訊社》報導指出，目前已知造成143人死亡。該音樂廳會估計可以容納7500人，事發當下，幾乎全都坐滿。恐怖份子進行掃射之後，隨後放火燒毀廳內的椅子，大火很快就吞噬了建築物，就連屋頂也都燒毀。
事件發生後，俄羅斯聯邦安全局（FSB）在俄羅斯與烏克蘭邊境的布良斯克州逮捕了11名涉案人士，包含4名直接參與攻擊的恐怖分子，並指控這些恐怖份子正在企圖越境進入烏克蘭，甚至在烏克蘭政府有接觸。不過烏克蘭出聲否認，表示烏克蘭跟這起事件絕對無關。