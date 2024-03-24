桃園爆警匪槍戰！男持衝鋒槍「狂轟派出所」 1員警中彈受傷送醫
23日深夜，桃園市一名43歲楊姓男子駕駛BMW，身穿防彈背心並攜帶槍械，朝桃園分局景福派出所門口開槍後逃逸，警方啟動攔截圍捕，過程中，楊男持槍打傷22歲蔡姓員警，造成蔡姓員警左肩創傷、腹部擦傷，被送往林口長庚急救，最後楊男一路逃到力行路、永安路口，與警方爆發槍戰，附近停等紅燈的民眾見狀都嚇壞，楊男被大批警力圍捕狼狽落網，其背部中彈，但因身穿防彈背心，因此只有背部紅腫。
記者林盈君／綜合報導
楊男落網後，警方於其身上搜索出多發子彈、手槍以及衝鋒槍等共3把槍枝，據了解，警匪雙方總共互開十多槍，其中蔡姓警員左肩中彈倒地，仍負傷向逃逸的嫌犯開槍，場面相當驚險。警方初步調查，楊男疑似因遭到查緝，心有不滿才犯案，於23日深夜將近11點，先是開車前往景福派出所，持槍朝著大門掃射後逃逸。所內員警聽見槍聲，立即衝出逮人，不少休假員警得知消息，紛紛加入圍捕的行列。
而楊男犯案後一路開車逃逸，於埔子派出所前方路口，遭到大批警力圍捕，雙方發生駁火，過程中，22歲蔡姓員警肩膀遭開槍擊中，倒下後仍奮力開槍回擊，最後警方利用夾擊戰術，在永安路、富國路將楊男攔下，並將其逮捕到案，初步了解，楊男疑似因多年前遭警'查緝逮捕，近期又被查緝槍砲案件，疑似心生不滿才犯案，但詳細案情仍待進一步釐清。
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