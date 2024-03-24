莫斯科遭恐攻！陸生驚憶「好友全身彈孔」　中僑民慌返國機票暴漲

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事發當時，全場觀眾都沉浸在「野餐」的演出，音樂廳外突然傳來槍響，使得觀眾驚慌失措的尖叫起來。坐在後排的宇瞳看見人們尖叫、祈禱、嘗試逃出音樂廳，「場面十分混亂，但有人指揮我們把門鎖上，緊接著就有5名暴徒從音樂廳的前門衝了進來。」
宇瞳透露，雖然她見狀趕緊躲到椅子下方，但跟她一起同行的少女卻因為在發生襲擊前剛好離開，因此在音樂廳外頭中彈身亡，成了滿身霰彈槍彈孔的屍體。宇瞳悲痛表示，「她離開前我還叮囑她快去快回，沒想到她居然就死了。我們早上才剛一起吃飯。」
另有一名中國留學生陳一鳴，在事發當時正在音樂廳隔壁吃飯，他回憶當時表示，「我當時正在隔壁三樓的餐廳，突然就聽到一陣爆炸聲，然後所有人都開始往外跑，我就跟著大家一起跑，起初並不知道發生什麼事情。」
陳一鳴稱，最開始爆炸的聲音特別大聲，他第一反應是遭到無人機襲擊，下意識在周圍找遮蔽物，「但後來音樂廳的那一側卻傳出了像鞭炮聲一樣的槍聲，而且這些槍聲並不連貫，而是一槍一槍打出去的。」在得知音樂廳恐攻事件後，陳一鳴在眾人的尖叫聲中，跟隨附近的上百人一同逃出了這棟建築，但逃跑過程中，槍聲不斷，「我估計槍聲至少持續了10分鐘左右才停止。」
據《自由亞洲電台》報導，在恐攻事件發生之後，當地部分中國商人及留學生陷入恐慌，導致莫斯科飛往中國的機票價格暴漲，從事件發生前往返機票4000人民幣，飆漲到單程1萬至2萬人民幣。
此外，當地還有不少錢去參加展覽的中國商人，有參展商表示，為了3月27日至3月29日的紅寶石展館展覽，已經投入了不少資金，團隊都已經抵達莫斯科，樣品也都運送到當地。但在恐攻發生之後，收到當地政府部門通知，目前展覽活動已經被取消。另一名參展商則表示，他參加完3月21日的展覽後坐飛機回國，一覺醒來感覺「與死神擦身而過」。
22日晚間發生在番紅花城市大廳的恐怖攻擊事件是俄羅斯近20年來發生傷亡最慘重的一次恐襲事件。事發當時，數名身穿迷彩服的槍手闖入音樂廳後，向群眾持槍掃射、丟擲手榴彈，造成143人死亡，雖然極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）已經聲稱犯案，但俄羅斯當局稱嫌犯犯案後，皆試圖逃往烏克蘭方向，認為烏克蘭牽涉其中。