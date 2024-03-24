桃園爆發警匪槍戰！22歲勇警肩膀中彈倒地 奮力回擊12槍畫面曝光
23日晚間，桃園市43歲楊姓男子，駕駛BMW至桃園警分局景福派出所前，持槍對著門口一陣掃射後逃逸，警方立刻攔截圍捕，過程中雙方爆發槍戰，其中22歲蔡姓員警左肩中彈，但倒下之後仍奮力開槍回擊，場面令人動容，最後楊男在優勢警力下，被夾擊攔截圍捕落網，警方初步調查，楊男曾於10多年前被警方逮捕，近日疑似又遭查緝，心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，楊男於23日深夜接近11點，開車到景福派出所門口，持槍朝派出所射擊後逃逸，警方隨即展開追捕，一路追到力行路、永安路口，蔡姓員警喝令楊男下車，而楊男卻直接從車內開槍，蔡員當場左肩中彈倒地，但他仍奮力朝楊男車輛連開12槍回擊。
之後楊男一路逃到永安路及富國路口，警匪發生駁火與衝撞，最後楊男狼狽落網，警方從他身上查獲多發子彈及衝鋒槍、手槍等，詳細犯案動機及詳情正釐清中。事件發生後，警政署長黃明昭第一時間趕赴長庚醫院，探望受傷的蔡姓警員，所幸傷勢沒有大礙，之後前往桃園警分局，讚許辦案員警奮勇緝捕犯嫌歸案，並頒發慰問金。
※【NOWnews 今日新聞
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