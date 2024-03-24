力麗盃全國書法比賽初選 逾千作品入圍4/21日月潭決賽
第一屆力麗盃全國書法比賽初選落幕，來自各地參賽作品達2339件，其中社會組有805件，質量俱佳，讓評審難以取捨。初選後共有1288入圍，將於4月21日進行決賽，優勝者由南投縣文化局頒獎表揚。主辦單位力麗溫德姆溫泉酒店感謝全國書法愛好者支持，參賽踴躍，也邀請所有入圍者現場揮毫較技，展現書法藝術魅力！
記者柳榮俊/綜合報導
首屆力麗盃全國書法比賽，是在南投日月潭溫德姆溫泉酒店舉行，南投縣政府文化局全力支持。儘管初試啼聲，來自各地參賽作品意外熱絡，達2300多件，讓主辦單位相當驚喜。
主辦單位表示，初次舉辦全國性比賽，且徵集時時間僅有短短2個月，有此輝煌成績，讓承辦及協力單位心情從擔心轉變成驚喜，更有信心辦好4月下旬登場的決賽，屆時，希望所有入圍者都能親臨揮毫，爭取佳績也以文會友。
此次比賽，得益於力麗集團一直以來對公益活動與書法文化支持，展現企業責任。同時，酒店集團規劃在決選之後，得獎作品將爭取在日月潭遊客中心、飯店大廳等公共場域擇期展出，讓每一位遊客都能欣賞書法藝術之美。
主辦單位期待4月21日來自各地的好手在日月潭齊聚，在湖光山色間，共同見證書法藝術的奇妙魅力，為中華優秀傳統文化再添光彩！