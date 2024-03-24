勇士前冠軍中鋒決定退役！特別感謝Kerr：我的巔峰是和他一起奪冠

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這位身高208公分的塞爾維亞中鋒在2個多賽季為國王隊出賽的175場比賽中，先發了138場，場均上場24.2分鐘，可以得到10.1分5.7籃板2.3助攻。之後他被交易到邁阿密熱火隊後，Bjelica在2021年休賽季與勇士隊簽約，他為金州勇士隊出賽71場例行賽，場均上場16.1分鐘得到6.1分4.1籃板2.2助攻；之後隨隊參加了15場季後賽，場均打10分鐘，得到2.9分，勇士隊最終奪冠。
Bjelica說，當自己來到NBA後，他意識到必須徹底調整和改變打球風格，對此他個人並不感到後悔，直言「自己的職業生涯的巔峰是與金州勇士隊總教練Steve Kerr一起獲得總冠軍戒指，他向我展示了籃球不僅僅是勝利。」
在勇士隊奪冠也是Bjelica在NBA所完成的最後一件事，他在2022-23賽季改為土耳其俱樂部費內巴切貝克科效力。總計Bjelica在7個NBA賽季中出賽出場449場，場均可貢獻7.6分4.6籃1.8助攻，他的職業生涯三分球命中率為 38.4%，整體命中率為46.6%。
現在還不清楚Bjelica退休後的下一步是什麼，他的球員生涯已經結束，但他似乎準備以某種身份繼續留在籃球界。「我作為一名籃球運動員正式退役，但我期待著在這項我熱愛的運動中接受新的挑戰，這項運動給了我一切。」
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