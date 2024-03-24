遭金賽綸手滑PO出「親密貼臉照」！金秀賢經紀公司回應了
韓星金賽綸2022年5月因為酒駕撞到變電箱後肇事逃逸，消失演藝圈。今（24）日凌晨金賽綸「手滑」上傳跟金秀賢的親暱貼臉照，疑似曝光戀情，沒多久她就刪除，仍被網友截圖。對此，金秀賢的經紀公司回應，今日早上才得知金秀賢演員相關消息，在確認具體內容和事實關係後，才能給出確切的答覆。
記者薛羽彤／綜合報導
金賽綸今日凌晨手滑上傳一張，與金秀賢的親密貼臉合照，照片雖在30秒內秒刪，仍被網友截圖討論，南韓論壇「theqoo」瞬間湧入千則留言，網友認為她此舉是想曝光戀情。對此，金秀賢經紀公司回應韓媒《OSEN》表示，今日早上才得知金秀賢演員相關消息，在確認具體內容和事實關係後，才能給出確切的答覆。
金賽綸2022年5月18日酒駕撞到變電箱後肇事逃逸，經紀公司發出道歉聲明，表示她會好好反省，金賽綸也因丟失工作，還賠光老本支付許多代言違約金，最終淪落到咖啡廳打工賺錢。消失一陣子的她，突然上傳跟金秀賢的貼臉照到IG限時動態，由於金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》正在熱播，卻突爆出他與金賽綸的貼臉照，粉絲紛紛直呼，「原來流淚的不是女王，是劇組啊」、「感覺收視率會受影響...」、「怎麼辦，好心疼金智媛，好不容易劇的收視那麼好」。
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