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天氣預報／熱到像夏天！今高溫狂飆36度　下波變天「雨掃2地區」

▲今日各地白天氣溫都上看攝氏30度，中南部甚至有攝氏35至36度的最高溫，民眾務必注意防曬。（圖／記者陳明中攝）
▲今日各地白天氣溫都上看攝氏30度，中南部甚至有攝氏35至36度的最高溫，民眾務必注意防曬。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

今明全台持續有好天氣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（24）日白天「暖如夏」，各地高溫都上看攝氏30度以上，中南部甚至有攝氏35至36度的最高溫，下波變天時間將在週二（3/26），鋒面報到後，北部、東半部轉有局部短暫雨，其它地區影響則較小。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今、明兩天受到「高壓迴流」影響，各地晴時多雲，白天暖熱如夏，僅東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部及金馬易起霧。今日各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏18至32度，中部攝氏19至35度，南部攝氏20至35度，東部攝氏18至31度。

▲（圖／中央氣象署提供）
▲今明兩天氣溫「溫暖如夏」，中南部民眾要留意攝氏35度以上的高溫。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，暖熱無雨的天氣持續到明日，週二下午將有微弱鋒面抵達，北部、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼；其它地區影響小。週三至週五（3/27至3/29）鋒面東移消散，天氣又會好轉，氣溫逐日回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。

中央氣象署也提及，週四東北季風減弱，各地氣溫回升，北部回升至攝氏28至29度，中南部高溫依舊有攝氏30度以上。週六（3/30）水氣又會稍微增多，北台灣及中部山區有局部短暫雨，其它地區多雲為主。

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