NBA／勇士本季為何不能保持「穩定性」？Curry：我希望我知道答案

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「那記致命的三分球，正如我大學教練過去常說的，產生了一些後續的效應，讓溜馬像帶著最佳的信心進入更衣室，而我們則有些動搖，並且沒能在下半場做出回應，導致我們在三節比賽中被對方領先大約15分。 」
勇士這個賽季不是沒有激勵人心的勝利，但他們無法保持好狀態太久，頻繁的人員進出名單、老將的狀態起伏、新生代球員對於上場時間的要求，都讓他們的輪換混亂，技戰術也需要重新調整。
當被問到「勇士這一季無法保持穩定性的原因是什麼？」Curry無奈地表示他希望自己能知道這個問題的答案，「每場比賽都有些不同吧。所以，這並不是一個好的現象——特別現在每場比賽都很重要，每場比賽都會計入戰績，我們需要一些緊迫感。我真的希望我能知道這一切的答案。」
Curry在對上溜馬的這一戰攻下25分11籃板5助攻，但命中率不佳，24投僅9中。他對於球隊在即將展開長途客場之旅前未能守下重要的主場勝利感到很失望。
現在勇士正慢慢退出西區第6席次的爭奪，而且正在面臨休士頓火箭競爭附加賽名額的壓力，他們目前只領先火箭2場，對方正拉出一波7連勝。
長期報導灣區體育新聞的NBC記者Monte Poole對勇士目前的情況做出點平：「大家在本季此前就曾發出質疑，『王朝真結束了嗎？就這樣？』。說實話，我覺得去年就已經結束了。但我認為，如果勇士若能整合起來的話，他們仍然可以是一支很強的球隊，但這並沒有成功。勇士迷們可能幾周前還自我感覺良好，但現在卻在想，天哪我們該怎麼辦？」
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