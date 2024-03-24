台股周線翻紅！這周要衝還有機會　多頭氣勢不變

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在市場關注的美國聯準會利率會議，安聯投信表示，聯準會連續第五次按兵不動，符合市場預期，整體聲明和前次幾乎相同，顯示官員持續關注廣泛數據；在市場持續關注政策來到接近轉向之際，氛圍支撐風險性資產。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，2024年半導體循環復甦趨勢明確，利率環境將逐漸偏寬鬆，加上AI人工智慧帶動的成長動能，預期短期修正不影響台股長線多頭格局；在結構性成長推升台股評價下，AI仍是主流，面對第一季的波動拉回，反倒提供較佳布局機會。
就產業狀況而言，安聯投信台股團隊表示，除了有主要雲端服務供應商資本支出展望正向，AI軍備競賽持續，以科技半導體、硬體為主的台股成長動能啟動，評價面再往上提升空間可期之外；AI手機及AI個人電腦等仍需要醞釀，時序邁入下半年到2025年熱度可望逐漸提升。
安聯投信台股團隊表示，另方面，AI伺服器供應瓶頸預計5-6月可望緩解。散熱族群受惠資料中心對散熱效率需求提升，預計技術將從目前的「氣冷」升級至「液冷」；各大雲端服務商自研晶片需求帶動IC設計服務長期成長、AI加速光通訊基建升級趨勢等，都成為支撐台股的正向題材。
安聯投信台股團隊表示，近期美國主要雲端服務業者陸續召開法說，會中不約而同釋出今年將加大資本支出投資在AI相關，也讓市場先前擔憂AI投資僅是曇花一現的疑慮一掃而空，再搭配台灣相關供應鏈的伺服器專案營收有望陸續自今年第一季末開始認列，預期AI供應鏈至少在今年上半年仍是市場焦點，搭配半導體產業庫存落底後、景氣復甦的看法，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸。