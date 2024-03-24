外交部揭蕭美琴訪歐行程 赴捷克波蘭立陶宛會晤多名歐洲政要
副總統當選人蕭美琴3月低調出訪，先是出訪美國，再轉往歐洲。外交部今（24）日公開她此行出訪歐洲的行程，一共訪問了捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，也赴歐洲議會與波海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國會外委會主席互動交流，會晤多名歐洲政要。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，蕭美琴日前應歐洲智庫邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，期間曾會晤捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與眾議院代理議長巴圖謝克（Jan Bartošek）、立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）及波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）等歐洲國會友人，同時與各國國會友台小組成員，以及波海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國會外委會主席互動交流。
外交部說，蕭美琴此行傳達台灣與歐洲各國民主同盟的訊息，呼籲加強民主供應鏈等各層面合作，展現我國對中東歐國家的高度重視，以及增進各國對我國致力和平的瞭解。
外交部指出，蕭美琴以「民主與安全」為主軸議題，分別在捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）、波蘭智庫｢卡斯米爾波拉斯基基金會｣（Casimir Pulaski Foundation, CPF）及立陶宛「維爾紐斯大學國際關係及政治研究院」（TSPMI）發表演說，說明我國未來全力強化國防嚇阻力量、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，以及捍衛兩岸現狀等維護區域和平的四大支柱主張，並籲請歐盟與我國簽署經濟夥伴協議，展現歐盟對區域和平穩定及繁榮的保證與信心。
此外，蕭美琴也拜訪波蘭哥白尼研究院（Nicolaus Copernicus Academy）見證我國與波蘭合作援烏的計畫成果，與接受我國獎學金贊助的6名烏克蘭博士生親切晤談。未來我國將持續與波蘭等中東歐國家合作，堅定協助烏克蘭重建。
外交部表示，我國與中東歐國家關係密切友好，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）於1月13日接受媒體訪問時，公開祝賀我國順利完成民主選舉，是歐洲首位公開祝賀我國大選的國家元首。帕維爾總統亦於去年第78屆聯合國大會發表演說中，譴責中國加劇區域緊張情勢，並呼籲和平解決爭議。立陶宛國會議長希米利特去年10月率立國相關官員、企業及商業協會等訪台，強化雙邊友好合作。
外交部說，將在既有的良好基礎上，持續推動雙邊互訪交流，並深化各領域互惠互利的實質合作關係。