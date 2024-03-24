金秀賢情史全女神！曾與安昭熙傳婚訊 徐睿知「兄弟換乘」最爭議
韓星金賽綸今（24）日凌晨「手滑」上傳跟金秀賢的親暱貼臉照，疑似曝光戀情，雖然才PO出短短30秒，仍被網友截圖議論。金秀賢憑著《來自星星的你》爆紅，而他的緋聞對象各個都是女神，包含安昭熙、林珍娜、徐睿知等人，不過他卻從未承認過戀情。
記者薛羽彤／綜合報導
金秀賢的新戀情疑似被金賽綸不小心公開，而他過往的緋聞對象，各個都是女神。2015年，金秀賢曾跟女團Wonder Girls的前成員安昭熙傳出緋聞，金秀賢到安昭熙家中約會，兩人被爆出早已交往1年的時間，據悉，安昭熙之所以退出Wonder Girls，由金秀賢暗中牽線，安排安昭熙進入Keyeast經紀公司旗下，進而讓兩人成為師兄妹的關係。隨著兩人緋聞越演越烈，甚至傳出婚訊，經紀公司發聲否認：「金秀賢與安昭熙原本就是熟識的好友，兩人經常會和一群朋友出門遊玩，並不是外界認為的戀人關係！」
此外，金秀賢也曾和女團After School的團員林珍娜傳出緋聞。因為金秀賢曾公開表明喜歡After school，而林珍娜也在節目上公開承認，自己的理想型就是《夢想起飛Dream High》的金秀賢，兩人因為彼此欣賞，進而傳出緋聞。
而Miss A前團員秀智，曾公開表示金秀賢是心中的「男友理想型」，兩人在《夢想起飛Dream High》拍攝現場中互動頻繁，隨著緋聞傳出沒多久，秀智跳出來澄清，與金秀賢只是像「兄妹」般的友情，否認戀情。
最後一位就是《雖然是精神病但沒關係》的女主角徐睿知，當時兩人合作的《雖然是精神病但沒關係》開播後，南韓資深媒體人爆料金秀賢先前曾和徐睿知交往，不過現在已經分手，分手後徐睿知又和金秀賢的表哥李沙朗交往。由於兩人在同間經紀公司，對於傳言皆無回應，讓它隨著時間淡去。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道