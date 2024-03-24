金賽綸IG手滑上傳「跟金秀賢的親密貼貼照」秒刪　全世界看傻眼！

金秀賢情史全女神！曾與安昭熙傳婚訊　徐睿知「兄弟換乘」最爭議

▲金秀賢緋聞對象都是女神，曾與安昭熙傳出婚訊、還被狗仔爆出和徐睿知有段情。（圖／金秀賢IG）
▲金秀賢緋聞對象都是女神，曾與安昭熙傳出婚訊、還被狗仔爆出和徐睿知有段情。（圖／金秀賢IG）

記者薛羽彤／綜合報導

韓星金賽綸今（24）日凌晨「手滑」上傳跟金秀賢的親暱貼臉照，疑似曝光戀情，雖然才PO出短短30秒，仍被網友截圖議論。金秀賢憑著《來自星星的你》爆紅，而他的緋聞對象各個都是女神，包含安昭熙、林珍娜、徐睿知等人，不過他卻從未承認過戀情。

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▲金秀賢「無P照」難得不見酸民批評。（圖／翻攝微博）
▲金秀賢緋聞女友各個是女神。（圖／翻攝微博）
金秀賢的新戀情疑似被金賽綸不小心公開，而他過往的緋聞對象，各個都是女神。2015年，金秀賢曾跟女團Wonder Girls的前成員安昭熙傳出緋聞，金秀賢到安昭熙家中約會，兩人被爆出早已交往1年的時間，據悉，安昭熙之所以退出Wonder Girls，由金秀賢暗中牽線，安排安昭熙進入Keyeast經紀公司旗下，進而讓兩人成為師兄妹的關係。隨著兩人緋聞越演越烈，甚至傳出婚訊，經紀公司發聲否認：「金秀賢與安昭熙原本就是熟識的好友，兩人經常會和一群朋友出門遊玩，並不是外界認為的戀人關係！」

▲安昭熙曾和金秀賢傳出緋聞。（圖／安昭熙IG）
▲安昭熙曾和金秀賢傳出緋聞。（圖／安昭熙IG）
此外，金秀賢也曾和女團After School的團員林珍娜傳出緋聞。因為金秀賢曾公開表明喜歡After school，而林珍娜也在節目上公開承認，自己的理想型就是《夢想起飛Dream High》的金秀賢，兩人因為彼此欣賞，進而傳出緋聞。

▲林珍娜因和金賢重互相欣賞，進而傳出緋聞。（圖／林珍娜IG）
▲林珍娜因和金秀賢互相欣賞，進而傳出緋聞。（圖／林珍娜IG）
而Miss A前團員秀智，曾公開表示金秀賢是心中的「男友理想型」，兩人在《夢想起飛Dream High》拍攝現場中互動頻繁，隨著緋聞傳出沒多久，秀智跳出來澄清，與金秀賢只是像「兄妹」般的友情，否認戀情。

▲曾當過7年女團miss A的秀智，透露曾假裝開朗來掩飾在團中面臨的困難。（圖／Netflix）
▲前女團miss A的秀智，曾透露與金秀賢是兄妹的情誼。（圖／Netflix）
最後一位就是《雖然是精神病但沒關係》的女主角徐睿知，當時兩人合作的《雖然是精神病但沒關係》開播後，南韓資深媒體人爆料金秀賢先前曾和徐睿知交往，不過現在已經分手，分手後徐睿知又和金秀賢的表哥李沙朗交往。由於兩人在同間經紀公司，對於傳言皆無回應，讓它隨著時間淡去。

▲徐睿知因私事重創形象，消失10個月復出拍戲。（圖／Netflix）
▲徐睿知與金秀賢因合作《雖然是精神病但沒關係》傳出緋聞。（圖／Netflix）
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