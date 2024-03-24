快訊／金賽綸PO親密合照秒刪 金秀賢經紀公司急切割：不知她意圖
韓星金賽綸今（24）日凌晨「手滑」上傳跟金秀賢的親暱貼臉照，疑似戀情曝光。而金秀賢主演的戲劇《淚之女王》正在熱播，金賽綸此舉恐怕會影響收視率，對此，金秀賢所屬的經紀公司Goldmedalist也趕緊出面澄清，「照片可能是過去同一公司時期拍攝的，金賽綸此舉的意圖完全不得而知。」
記者薛羽彤／綜合報導
金賽綸今日凌晨手滑上傳與金秀賢的親暱貼臉照，雖然在30秒後刪除，仍被網友截圖，放上論壇掀起熱議。金秀賢的經紀公司稍早發表聲明，強調網路上猜測兩人戀愛緋聞都是毫無根據的猜測，「在網路上瘋傳的照片是以前他們在同一間經紀公司時所拍的，金賽綸此行為的意圖是什麼，我們不得而知。」
Goldmedalist表示，這張照片已經造成眾人對演員不必要的誤會和臆測情形發生，「凡是對演員有人身攻擊、名譽毀損和惡意誹謗的文章，本公司將透過法律代理人採取法律手段進行強力應對。」呼籲外界即刻停止造謠。
據韓媒《OSEN》報導，對於金秀賢與金賽綸的親密合照，兩人的共同友人回應，照片不是最近拍的，也不是現在的照片，強調兩人「現在」不是戀愛關係。由於友人的說法僅稱「現在不是戀人」，雙方過往是否有過一段情，引起網友猜測。
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