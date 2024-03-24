李四川參戰北市監視器案與柯文哲互槓 吳靜怡：出動「挪威」小草
台北市警局監視器預算爭議，日前因為國民黨台北市議員陳重文疑似收受廠商賄賂，進而替其預算護航而遭到收押禁見，近日也重新浮上檯面。除了前後任市長柯文哲與蔣萬安隔空互槓，就連台北市副市長李四川也加入戰局。前柯文哲幕僚、政治評論員吳靜怡也在臉書秀出一張截圖，指出「李四川肯定說對了什麼，不然柯文哲何需要出動『來自挪威』的小草呢」？
記者邱新博／台北報導
吳靜怡在臉書秀出一張PTT留言IP位址在「挪威」的截圖，並說「李四川肯定說對了什麼，不然柯文哲何需要出動來自挪威的小草呢？假日川伯的突襲，整個網軍都動起來了！」
吳靜怡也分析，當柯文哲特別當面跑去跟蔣萬安講是網速全面改成3M的問題時，就是一個企圖想要規避其他問題而設定一個答案，更何況刻意要拉王世堅、林世宗來背書，相當有趣，若檢調單位查出府內官員有問題，柯文哲要不要擔？
吳靜怡說，柯文哲8年，母約不願意改，3M價格談$2200，蔣萬安2年，不見有什麼大動作想修正；柯文哲當初是有花了5,400多萬元的顧問費，蠻想看看這報告書寫了什麼？一個沒有做網路頻寬壓力測試，卻不斷強調可以壓縮影像的專業報告。
吳靜怡說，網軍動的這麼厲害，到底是誰用網軍帶風向影響政治，假帳號、側翼、論壇貼文、截圖群組發送，藍白大戰開打，讓人看的很清楚。