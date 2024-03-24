NBA／火箭147:119破紀錄打爆爵士、拉出8連勝　距勇士僅1.5場勝差

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火箭隊近期大爆發，22歲的後衛Jalen Green兌現天賦，連續幾場飆高分，率領球隊打出7連勝。今天上半場，他又是12投9中，砍下21分，VanVleet則是投進7顆三分球、得到23分，幫助火箭兩節打完已經轟下85分，創下了本賽季單一球隊上半場最高得分。
第三節Green持續加溫，單節攻進18分，最終他全場出賽32分鐘，22投15中，三分球11投7中，轟下41分4籃板4助攻，帶領火箭以147:119取勝，8連勝持續進行中。
除了Green火箭球員，老將控衛VanVleet此役出賽27分鐘，16投11中，三分球15投10中，得到34分7助攻。火箭本場全隊投進27記三分，創造本季聯盟單場單隊三分球命中數新高。
另外，值得一提的是，火箭1月份和2月份一共取得了10場勝利，但在3月火箭已經取得了11場勝利，足可見球隊的狀態和士氣正處巔峰。
火箭只差1.5場 勇士連附加賽都岌岌可危
火箭豪取8連勝之後，目前戰績來到35勝35敗，勝率已經達到5成，目前只距離西區第10的勇士1.5場勝差。而以下一場對手來看，火箭對上西區重建球隊波特蘭拓荒者，而勇士則要對上西區排名第3的明尼蘇達灰狼，面臨的壓力完全不同。
勇士之後的8戰中，有7場是客場，其中還有兩場背靠背，分別要對上灰狼、熱火、魔術、黃蜂、馬刺、獨行俠、火箭、獨行俠。對上火箭和獨行俠的3場比賽至關重要。
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