大聯盟介入調查水原一平涉賭案！美媒曝「一原因」恐幫不上忙
洛杉磯道奇（MLB）球星大谷翔平因前翻譯水原一平涉賭案遭到牽連，隨著聯邦調查局、美國國稅局正式介入調查，大聯盟官方也在昨（23）日宣布也將展開調查，但美媒《CBS MLB》則分析，「大聯盟並非具有執法權利的單位，且隨著水原一平遭到開除，他已經不在大聯盟的管轄範圍，所以只靠聯盟本身或許難以得到令人信服的調查結果。」
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟規定，只要是擁有球團合約的選手、工作人員、球團人事，若有違規都要依規定被接受調查，但隨著水原一平遭到道奇解雇，大聯盟已經沒有權利調查水原一平，但大谷翔平仍為大聯盟的調查對象，因為大谷翔平與道奇仍有合約關係。
且假設大谷翔平、水原一平等人願意接受調查，他們的證詞與說法也不具有法律效益，大聯盟沒有任何方式能要求對方說出實情，所以大聯盟官方能幫上的忙並不多，但對於大谷翔平是否遭到禁賽，根據過往例子來看，當年休士頓太空人偷暗號爆發時，大聯盟為了盡快取得球員合作而提出不禁賽條件的原因之一，所以只要大谷翔平願意配合聯盟，將有很大的機率不會遭到禁賽。
根據美媒《CBS MLB》透露，「目前已知聯邦調查局與美國國稅局已經展開調查，其中國稅局特別針對水原一平與Bowyer之間的金錢來往，進行犯罪調查，對於大谷翔平是否犯罪，目前仍沒有執法機關有證實，因此大谷翔平仍可在例行賽正常出賽。」
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